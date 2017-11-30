8 ديسمبر انطلاقة «دبي الدولية» المفتوحة للجو جيتسو

أمين الدوبلي (أبوظبي)

تسارعت في الأيام الأخيرة وتيرة تسجيل اللاعبين واللاعبات للمشاركة في بطولة دبي الدولية لمحترفي الجو جيتسو التي تقام يومي 8 و9 ديسمبر المقبلين من صالة نادي شباب الأهلي- دبي، والتي يخصص اليوم الأول منها لمنافسات «دون بدلة» رجال وسيدات ناشئين وبالغين، وأساتذة فيما سيكون اليوم الثاني لمنافسات البدلة.

وكان باب التسجيل قد فتح أول يوليو الماضي، أمام المشاركين من الإمارات ومختلف دول العالم، من الرجال والسيدات فوق الـ16 سنة، وسط توقعات بمشاركة قياسية في هذه البطولة، ومن المنتظر أن يتولى منصور الظاهري عضو مجلس إدارة الاتحاد الإشراف عليها مديراً للبطولة، بموجب قرار مجلس إدارة الاتحاد في اجتماعه الأخير الذي أسند لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة مهمة الإشراف الإداري والتنفيذي على بطولتين محليتين في كل موسم.

من ناحيته، أكد عبدالله الشيباني المشرف باللجنة الفنية في الاتحاد أن التجهيزات قائمة على قدم وساق، وتعمل اللجنة تعمل متصل منذ فترة طويلة مع الشركاء، للخروج بالبطولة في أفضل صورة، خاصة أنها ستقام تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، وتحظى بأهمية خاصة للاعبينا المواطنين كونها الأخيرة قبل الجولة الثالثة من بطولة كأس رئيس الدولة.

وقال: يغلق باب التسجيل مساء يوم الأحد المقبل، والذي يتم عبر الموقع الإلكتروني الخاص بالاتحاد، مشيراً إلى أن هناك جوائز قيمة للاعبين واللاعبات أصحاب وصاحبات المراكز الأولى، فضلاً عن نقاط التصنيف العالمي السنوي التي يحصلون عليها، وتشعل المنافسة بين الأندية المحلية للفوز بلقب أفضل نادٍ محلي في احتفالية السجادة الحمراء التي تقام في نهاية كل موسم على هامش بطولة أبوظبي العالمية للمحترفين، كما أن النقاط مهمة أيضاً بالنسبة للاعبين الراغبين في المنافسة على المراكز الأولى في الفئات المختلفة سواء على المستوى المحلي أو على مستوى العالم.