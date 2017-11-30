الريال يفلت من مفاجآت الكأس

برشلونة (د ب أ)
أفلت ريال مدريد من مفاجآت كأس ملك إسبانيا وحسم صعوده إلى دور الـ 16، بالتعادل مع ضيفه فريق الدرجة الثالثة فوينلابرادا 2 / 2 ضمن إياب دور الـ 32.
وكان ريال مدريد قد أنهى مباراة الذهاب فائزاً 2 / صفر، ليتأهل بنتيجة إجمالية 4 / 2.
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وقال مايورال بشأن تأثير بيل على مجريات المباراة بعد مشاركته من مقعد البدلاء: كنا بحاجة شديدة إليه، وقد أحدث الفارق.
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وتلقى ملقا صدمة بخروجه من دور الـ 32، إثر تعادله على ملعبه أمام فريق الدرجة الثانية نومانسيا 1 / 1، حيث كانت مباراة الذهاب انتهت بفوز نومانسيا 2 / 1.
وأطاح ليجانيس ببلد الوليد بعد أن تغلب عليه 1 / صفر إياباً وبنتيجة إجمالية 3 / 1، كما تغلب سيلتا فيجو على إيبار 1 / صفر إيابا وبنتيجة إجمالية 3 / 1، وأطاح ليفانتي بضيفه جيرونا إثر تعادل الفريقين 1 / 1 إياباً، حيث كانت مباراة الذهاب انتهت بفوز ليفانتي 2 / صفر.