الريال يفلت من مفاجآت الكأس

برشلونة (د ب أ)

أفلت ريال مدريد من مفاجآت كأس ملك إسبانيا وحسم صعوده إلى دور الـ 16، بالتعادل مع ضيفه فريق الدرجة الثالثة فوينلابرادا 2 /‏‏ 2 ضمن إياب دور الـ 32.

وكان ريال مدريد قد أنهى مباراة الذهاب فائزاً 2 /‏‏ صفر، ليتأهل بنتيجة إجمالية 4 /‏‏ 2.

وسجل بورخا مايورال هدفي ريال مدريد، لكن الفريق يدين بفضل كبير للنجم الويلزي جاريث بيل، الذي صنع كلا الهدفين بتمريرتين متقنتين، بعد أن شارك في الشوط الثاني من مقعد البدلاء، عائداً من فترة غياب للإصابة. وسجل مايورال هدفي الريال بعد أن تقدم فوينلابرادا بهدف للاعب لويس ميا مانزاناريس، ثم اختتم ألفارو بورتيلا التسجيل بالهدف الثاني لفوينلابرادا.

وقال مايورال بشأن تأثير بيل على مجريات المباراة بعد مشاركته من مقعد البدلاء: كنا بحاجة شديدة إليه، وقد أحدث الفارق.

وأضاف: لم نكن نقدم مباراة جيدة في حين أنهم لعبوا بمستو جيد. كنا متوترين شيئاً ما عندما سجلوا هدف التقدم، ولكن الشيء المهم هو أننا تأهلنا، وعلينا أن نتناسى اهتزاز شباكنا.

وتلقى ملقا صدمة بخروجه من دور الـ 32، إثر تعادله على ملعبه أمام فريق الدرجة الثانية نومانسيا 1 /‏‏ 1، حيث كانت مباراة الذهاب انتهت بفوز نومانسيا 2 /‏‏ 1.

وأطاح ليجانيس ببلد الوليد بعد أن تغلب عليه 1 /‏‏ صفر إياباً وبنتيجة إجمالية 3 /‏‏ 1، كما تغلب سيلتا فيجو على إيبار 1 /‏‏ صفر إيابا وبنتيجة إجمالية 3 /‏‏ 1، وأطاح ليفانتي بضيفه جيرونا إثر تعادل الفريقين 1 /‏‏ 1 إياباً، حيث كانت مباراة الذهاب انتهت بفوز ليفانتي 2 /‏‏ صفر.