«صفعة ليستر» تبعد توتنهام عن المنافسة

لندن (رويترز)

تواصلت معاناة توتنهام هوتسبير بخسارته 2-1 أمام مضيفه ليستر سيتي، بعدما استقبل هدفين من جيمي فاردي ورياض محرز في الشوط الأول، في استاد كينج باور بالدوري الإنجليزي.

وخسر توتنهام، الذي حسم صدارة مجموعته الأسبوع الماضي في دوري الأبطال، «على حساب ريال مدريد حامل اللقب»، 3 مرات في آخر 5 مباريات بالدوري، وربما يجد نفسه متأخراً بفارق 16 نقطة عن مانشستر سيتي المتصدر.

واستقبل توتنهام الهدفين في بداية ونهاية الشوط الأول، ليصبح أمام مهمة صعبة في ضيافة ليستر.

ورد ليستر اعتباره من الخسارة 6-1 على الملعب نفسه أمام فريق المدرب ماوريسيو بوكيتينو في مايو الماضي، واستعاد ذكريات تألقه في موسم 2015 - 2016، عندما توج باللقب على عكس كل التوقعات.