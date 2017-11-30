بلاتر: لن أدافع عن «الشيطان»!

أنور إبراهيم (القاهرة)
لم يعد جوزيف سيب بلاتر رئيساً للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» منذ عام 2015، ولكنه يبقى مراقباً جيداً ومتابعاً مهماً لما يحدث في عالم الساحرة المستديرة ومؤسستها العليا، وكل ما طرأ من جديد ومبتكر على هذه اللعبة الشعبية الأولى في العالم.
ففي حوار حصري لبرنامج «تيم دوجا» على شبكة تليفزيون «مونت كارلو»، انتقد بلاتر بشدة قرار «الفيفا» زيادة عدد منتخبات كأس العالم إلى 48 منتخباً اعتباراً من مونديال 2026. وقال: «لا أحب هذه الصيغة ولا أؤيدها، وأراها قراراً غير صائب وأيضاً لا أوافق على فكرة تقسيم المجموعات ثلاثة منتخبات في كل مجموعة». وتابع: لقد طبقنا فكرة ثلاثة منتخبات في كل مجموعة خلال مونديال إسبانيا 1982 اعتباراً من الدور الثاني، ولكنها لم تنجح لأنها تعني أن يجلس منتخباً من المنتخبات الثلاثة متفرجاً. وعلق بلاتر محذراً بسخرية: لماذا لا نلعب بـ128 فريقاً مثلما يحدث في بعض بطولات الجراند سلام؟! وأكد بلاتر أن 32 منتخباً في نهائيات المونديال هو أفضل صيغة لضمان ارتفاع مستوى اللعبة وعدم تدهورها.
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ورداً على سؤال بشأن استخدام التكنولوجيا الحديثة في كشف أخطاء الحكام في المباريات، أبدى بلاتر تحفظه الشديد تجاه استخدام «تقنية الفيديو» التي تسببت في رأيه في تشويه لعبة كرة القدم وما تحمله من إثارة ومتعة. وقال في مونديال 2010 بجنوب أفريقيا.. عندما شاهدت مباراة إنجلترا وألمانيا، وتلك الكرة التي تجاوزت خط مرمى الألمان بمسافة متر تقريباً ولم يرَها حكم المباراة وبناءً عليه لم يحتسب الهدف، قلت لنفسي: الآن انتهى الأمر ولا يمكن أن نلعب مباريات من دون استخدام تقنية خط المرمى، ولكن ميشيل بلاتيني حذرني وقتها من ذلك وقال: سيب.. أعلم بأننا لو طبقنا التكنولوجيا على أرض ملعب كرة القدم، فإن الأمر لن يتوقف وسيتبع ذلك خطوات تكنولوجية أخرى، تفقد كرة القدم متعتها وإثارتها تماماً.. وكان بلاتيني على حق، ويجب أن أرفع له القبعة. وعلق بلاتر قائلاً: حتى لو كانت مثل هذه التقنيات تستخدم في لعبات أخرى، فعلينا أن نترك الأمور كما هي في كرة القدم لأن التدخل التكنولوجي يفسدها ويشوهها.. ينبغي أن نترك الحكم ليدير المباراة وإلا فإن اللعب سيفقد وجهه الإنساني.
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يأتي ذلك فيما أكد بلاتر مجدداً، في حديث آخر أذيعت مقتطفات منه في برنامج «60 دقيقة رياضة» على شبكة تليفزيون «مونت كارلو سبورت»، أن الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي وميشيل بلاتيني الرئيس السابق للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، كان دورهما حاسماً في منح قطر تنظيم بطولة كأس العالم 2022. وقال بلاتر: تدخل ساركوزي بشكل شخصي في عام 2010 عندما كان رئيساً لفرنسا، هو الذي حث بلاتيني على التصويت لقطر والتأثير على أعضاء الاتحاد الأوروبي الذي يرأسه من أجل التصويت لقطر، وكانت عملية التصويت قد تمت بعد فترة قصيرة من انتهاء فعاليات مونديال جنوب أفريقيا، خلال اجتماعات الجمعية العمومية لـ«الفيفا» في الثاني من ديسمبر 2010.