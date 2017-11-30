دبا الحصن يكسب خورفكان بخماسية في «الصالات»



تاريخ النشر: الخميس 30 نوفمبر 2017 الشارقة (الاتحاد) واصل فريق دبا الحصن انتصاراته وعروضه القوية في دوري الصالات، وحقق فوزاً عريضاً على ضيفه وجاره خورفكان، عندما بصم بالخمسة في شباكه ضمن مباريات الجولة الخامسة من دوري الصالات، وبهذه النتيجة يرفع فريق دبا الحصن رصيده إلى 11 نقطة متأخراً بفارق نقطة واحدة عن الظفرة المنفرد بالصدارة برصيد 12 نقطة، وتجمد رصيد خورفكان عند 3 نقاط بعد أن تجرع الخسارة الثالثة على التوالي، وتستكمل مباريات الأسبوع الخامس اليوم بلقاء النصر مع البطائح. وتبادل تسجيل أهداف دبا الحصن عبدالله الحوسني «هدفين» ومحمد سهيل «هدفين»، والمحترف المصري المعتز بالله هدفاً، أدار المباراة إبراهيم المرزوقي وجاسم عيدي وأحمد السلامي.