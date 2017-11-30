المزروعي: حديث المنافسين عن «الملعب والإنارة» محاولة لتبرير النتائج!

سامي عبدالعظيم (رأس الخيمة)

يسابق نادي مسافي الوقت لتجهيز المصابين في صفوف الفريق الأول وهم البوركيني علي رابو وراشد لاهي وعبدالله فرحان وراشد العوبد في «فترة التوقف» الحالية وقبل انطلاق مباريات الجولة الخامسة من دوري الدرجة الأولى في 8 ديسمبر المقبل بالمواجهة المرتقبة أمام خورفكان، خصوصاً أن المردود القوي للاعبين في المباريات الماضية يشير إلى الجهود الكبيرة من إدارة النادي والجهاز الفني للوصول إلى أفضل درجة من المستوى الفني خلال الموسم الحالي بعد غياب 3 مواسم عن عدم المشاركة في الدرجة الأولى.

وقال سعيد المزروعي، مشرف فريق مسافي، إن المرحلة المقبلة مهمة لتعزيز الإيجابيات الكثيرة التي بدت على اللاعبين في المباريات الماضية، وهو ما عكس صورة متميزة عن الفريق على عكس جميع التوقعات، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن المصابين في صفوف الفريق يتلقون العناية الطبية الجيدة لمساعدتهم على الشفاء من الإصابات التي تسببت بغيابهم عن المشاركة في المباريات الماضية لأن عودتهم تمثل أفضل إضافة لخيارات الجهاز الفني بالنظر إلى المباريات القوية التي تنتظرهم في المرحلة المقبلة من الدوري.

وأضاف: «لا نرغب في التراجع عن المرحلة المتميزة التي بدا عليها الفريق في الدوري، ولا نخشى المواجهة مع كل الفرق لأن لدينا الدافع القوي لدعم طموحاتنا بعد العودة إلى المشاركة في الهواة، وأثبت الفريق أن غياب أي لاعب عن صفوفه يعني الدافع القوي لبقية اللاعبين لمضاعفة جهودهم، وهو ما يشير إلى العناصر الممتازة التي يحتشد بها مسافي رغم الظروف الصعبة».

واستغرب المزروعي ما تردد أخيراً من بعض مسؤولي الأندية عن سوء أرضية ملعب النادي وضعف الإنارة على نحو تسبب بتراجع نتائج هذه الفرق في المباريات التي أقيمت في مسافي، وقال إن هذه التبريرات لا تمت للواقع بصلة إثر التحسينات الكبيرة في أرضية الملعب والإنارة من الشركة المسؤولة عن صيانة الملعب تحت إشراف لجنة تطوير الهواة.

وتابع: «لا توجد مشكلة في ملعب النادي، والأمور واضحة والتصريحات التي تتحدث حول هذه الأمور غير جيدة وتبدو محاولة لإيجاد ذرائع بسبب النتائج التي حدثت في الجولات الماضية من الدوري، والمؤكد أن أي تأثير بسبب أرضية الملعب أو الإنارة يجب أن يطال فريقنا أيضاً».