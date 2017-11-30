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حول المؤسسة الدينية في صياغاتها اللاهوتية واستثمارها البشري

سلطة النص أم سلطة الدولة؟
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تاريخ النشر: الخميس 30 نوفمبر 2017

عبد الجواد يسن

لم تنشأ في الإسلام هيئة كهنوتية منظمة، ذات بنية إدارية مستقلة تملك صلاحيات سلطوية بالمعنى المعروف في اليهودية والمسيحية، فهل يعني ذلك أن تاريخ الإسلام لم يعرف فكرة «المؤسسة الدينية» التي تضرب بجذورها في التاريخ العام للتديّن، أم أن هذه الفكرة عبّرت عن ذاتها في الإسلام بشكل مختلف من خلال الدولة «السنية» كحارسة للدين، ثم تواصل حضورها من خلال «الفقه» الذي تحول إلى مؤسسة معنوية ذات طابع مدني بعد تفكك الدولة السنية الحارسة؟

هل يمكن الحديث عن دور ديني للدولة الوطنية المعاصرة التي لم تتحول إلى دولة علمانية خالصة، والتي أعادت تأميم «المؤسسة» الفقهية عبر دمجها في جهاز الحكومة؟ وهل يمكن اعتبار الهيئات الفقهية القائمة مؤسسات دينية بالمعنى الضيّق في ظل تبعيتها الصريحة أو الضمنية للدولة، وتآكل نفوذها الأدبي حيال الجمهور في السياق السني؟ هل يمكن لها أن تقوم بدور تمثيلي نيابة عن النظام الديني في مواجهة تحديات «التطور» التي تفرضها الحداثة، وتحديات «النكوص» التي يفرضها المد الأصولي المتفاقم؟

كيف نقرأ التمايز الإسلامي في هذه المسألة عن اليهودية والمسيحية، رغم اشتراكه معهما في خط التديّن الإبراهيمي الكتابي ذاته؟

وظيفة الكهنة

يرجع ظهور الكهنة إلى وقت مبكر من تاريخ التديّن المعروف، وفي القدر المتيقن كان الكهنوت قد تحول إلى مؤسسة ذات خصائص سلطوية في جميع الأنساق الدينية في الشرق الأدنى قبل بدء التجربة العبرية. ورغم الحضور النسبي للمفاهيم اللاهوتية، ظلت الديانة القديمة تحافظ على طابعها الطقوسي الاحتفالي الذي يكاد يختزل بنية الديانة. وظلت خدمة الطقوس تمثّل الوظيفة الأولية للكهنة، إضافة إلى دور التواصل مع الإله والتوسّط بينه وبين الناس، ثم دور الحراسة الذي يعبر عن تمثيل الديانة ويهدف إلى حماية لاهوتها الخاص. ... المزيد
     
 

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