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تبحث في أنقرة تعزيز التعاون

انطلاق فعاليات اللجنة الاقتصادية الإماراتية التركية غداً
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تاريخ النشر: الأحد 05 فبراير 2017

أبوظبي (الاتحاد)

يرأس معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، وفدا اقتصاديا إلى جمهورية تركيا الأسبوع الجاري في زيارة تستغرق يومين للمشاركة في أعمال اجتماعات الدورة التاسعة للجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين.

وتعقد الاجتماعات بالعاصمة التركية، أنقرة، خلال الفترة من 6 إلى 7 فبراير الجاري، برئاسة معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، ومعالي محمد شيمشك نائب رئيس الوزراء بتركيا.

ويسبق الاجتماع الوزاري للجنة، اجتماعات فنية وتحضيرية يترأسها المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، فيما يرأس الجانب التركي حسني دلمر نائب وكيل وزارة الاقتصاد، وبحضور خليفة شاهين المرر سفير الدولة لدى تركيا، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين وممثلي مؤسسات حكومية من الجانبين.

ويأتي انعقاد اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين في وقت يسعى فيه الجانبان لتعزيز أواصر التعاون الاقتصادي والتجاري والارتقاء بحجم الاستثمارات المشتركة إلى مستويات تعكس الإمكانيات والقدرات المتاحة وبما يحقق الأهداف التنموية.

ويضم جدول أعمال الاجتماعات مناقشة تطوير أوجه التعاون في عدد من القطاعات الحيوية، أبرزها، تطوير حجم التجارة البينية، وصياغة نموذج للتعاون وتبادل الخبرات في مجالات الابتكار والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتسليط الضوء على فرص الاستثمار في قطاع السياحة والضيافة والصناعات الغذائية، والنقل والطاقة المتجددة، والخدمات المالية والرعايا الصحية، مع بحث سبل تعزيز التعاون في مجال الطيران المدني. ... المزيد
     
 

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