بطي بن مكتوم: الأداء القوي من البداية إلى النهاية في كل المباريات مطلبنا

معتصم عبد الله (دبي)
طالب الشيخ بطي بن مكتوم آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة نادي الوصل السابق، والقطب الوصلاوي المعروف، لاعبي «الإمبراطور» بالحرص على الأداء القوي منذ انطلاقة صافرة البداية لأي مباراة وحتى النهاية، وقال في كلمته للاعبين خلال الحصة التدريبية أمس الأول على ملعب زعبيل: «ربما لا أحضر التدريبات كثيراً، ولكني مع الفريق في كل المباريات».
وأضاف: «طلبت من راشد بالهول، رئيس مجلس إدارة النادي، الوجود قبل مباراة الفريق أمام حتا، للتأكيد على أهمية مباراة الليلة، والمباراة الأهم أمام شباب الأهلي دبي في الجولة الأخيرة للدور الأول، وكل المباريات المقبلة، فجميع الفرق سواسية أمام الوصل»، مشيراً إلى أن المعروف عن لاعبي الوصل القتال في الملعب منذ البداية وحتى النهاية في كل المسابقات.
|
وأكدت الزيارة الالتفاف الكبير من قبل الأقطاب حول الفريق، حيث أقام أحمد الشعفار رئيس مجلس إدارة الوصل السابق، مأدبة عشاء للاعبي الفريق الأول، بحضور أعضاء الجهازين الفني والإداري، في أجواء ودية عكست الترابط بين مكونات المجتمع الوصلاوي.
|