بطي بن مكتوم: الأداء القوي من البداية إلى النهاية في كل المباريات مطلبنا

معتصم عبد الله (دبي)

طالب الشيخ بطي بن مكتوم آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة نادي الوصل السابق، والقطب الوصلاوي المعروف، لاعبي «الإمبراطور» بالحرص على الأداء القوي منذ انطلاقة صافرة البداية لأي مباراة وحتى النهاية، وقال في كلمته للاعبين خلال الحصة التدريبية أمس الأول على ملعب زعبيل: «ربما لا أحضر التدريبات كثيراً، ولكني مع الفريق في كل المباريات».

وأضاف: «طلبت من راشد بالهول، رئيس مجلس إدارة النادي، الوجود قبل مباراة الفريق أمام حتا، للتأكيد على أهمية مباراة الليلة، والمباراة الأهم أمام شباب الأهلي دبي في الجولة الأخيرة للدور الأول، وكل المباريات المقبلة، فجميع الفرق سواسية أمام الوصل»، مشيراً إلى أن المعروف عن لاعبي الوصل القتال في الملعب منذ البداية وحتى النهاية في كل المسابقات.

وحرص الشيخ بطي بن مكتوم، خلال زيارته نادي الوصل، بحضور راشد بالهول رئيس مجلس الإدارة، على لقاء أعضاء مجلس إدارة النادي محمد الحمادي، وليد الشيباني، عبد الرحمن الشيباني، نبيل عبد الكريم، سيد إسماعيل الهاشمي، ماجد عبيد الله، والمدير التنفيذي للشركة، قبل زيارته متجر النادي للوقوف على الخدمات المقدمة لجمهور «الإمبراطور».

وأكدت الزيارة الالتفاف الكبير من قبل الأقطاب حول الفريق، حيث أقام أحمد الشعفار رئيس مجلس إدارة الوصل السابق، مأدبة عشاء للاعبي الفريق الأول، بحضور أعضاء الجهازين الفني والإداري، في أجواء ودية عكست الترابط بين مكونات المجتمع الوصلاوي.

من جانبه، ذكر ماجد عبيد الله، عضو مجلس الإدارة مشرف الفريق الأول، أن زيارة الشيخ بطي بن مكتوم آل مكتوم، لتدريبات الفريق الأول، وكلماته المحفزة للاعبين، لا تبدو بالأمر المستغرب من واقع وجوده الدائم مع الفريق ومجلس الإدارة، وقال عبيد الله: «عودنا الشيخ بطي بن مكتوم على المتابعة الدائمة للفريق، والزيارة الحالية محفزة للاعبين بشكل كبير، وتأكيد جديد على أن جميع منتسبي الوصل على قلب رجل واحد من أجل تحقيق التطلعات المنشودة»، مشيداً بالتفاف الأقطاب ودعوة أحمد الشعفار للاعبين والجهاز الفني، والتي تزامنت مع زيارة الشيخ بطي بن مكتوم للتدريبات.