كاميلي: نخوض أهم لقاءات الموسم غداً

فيصل النقبي (دبا الفجيرة)

اعتبر البرازيلي كاميلي، مدرب دبا الفجيرة، لقاء الإمارات مساء الغد، أهم لقاءات فريقه في الدوري، لأنه أمام منافس مباشر وفي أرضه وبين جماهيره، وهو من أصعب اللقاءات، وقال: لاعبو الإمارات لديهم رغبة كبيرة في تصحيح أوضاع الفريق، وقدموا مباراة كبيرة أمام الجزيرة، وكانوا نداً لحامل اللقب، كما أنهم يملكون مهاجمين أكفاء، وخاصة ساشا، لذلك فاللقاء صعب ومهم بالنسبة لنا ولهم أيضاً.

وأضاف: قلت للاعبين في بداية الإعداد إن هذا اللقاء هو الأهم للفريق بهذه المرحلة، لأننا لو خسرنا أو لم نحقق به الفوز فلن ينفعنا الأداء القوي الذي قدمناه أمام شباب الأهلي والعين رغم أهمية النقطتين اللتين حصلنا عليهما، وعلينا أن نلعب بتركيز وإصرار كبير على الفوز وعلى تخطي هذه العقبة الصعبة.

وقال كاميلي إنه يثق بكل عناصر فريقه، سواء بالتشكيل الأساسي أو الاحتياطي، مشيراً إلى أنه راضٍ عن أداء الأجانب الثلاثة والانضباط التكتيكي الذي يتميز به الفريق والحرص على تطبيق التعليمات بحذافيرها، وقال: نعمل بقوة بكل مباراة من أجل أن نقدم الأفضل وأن نحقق الفوز دائماً، وسيكون الفريق كاملاً بلا غيابات مؤثرة، وهذا ما سيساعد الفريق أيضاً. وعن المهاجم السنغالي ديالو وصيامه عن التهديف قال كاميلي إن اللاعب يقدم أدواراً كبيرة بالملعب، وسيسجل في الوقت المناسب أمام الإمارات أو غيرها من الفرق، وهو لاعب مهم في تشكيلة الفريق.