كاميلي: نخوض أهم لقاءات الموسم غداً

فيصل النقبي (دبا الفجيرة)
اعتبر البرازيلي كاميلي، مدرب دبا الفجيرة، لقاء الإمارات مساء الغد، أهم لقاءات فريقه في الدوري، لأنه أمام منافس مباشر وفي أرضه وبين جماهيره، وهو من أصعب اللقاءات، وقال: لاعبو الإمارات لديهم رغبة كبيرة في تصحيح أوضاع الفريق، وقدموا مباراة كبيرة أمام الجزيرة، وكانوا نداً لحامل اللقب، كما أنهم يملكون مهاجمين أكفاء، وخاصة ساشا، لذلك فاللقاء صعب ومهم بالنسبة لنا ولهم أيضاً.
وأضاف: قلت للاعبين في بداية الإعداد إن هذا اللقاء هو الأهم للفريق بهذه المرحلة، لأننا لو خسرنا أو لم نحقق به الفوز فلن ينفعنا الأداء القوي الذي قدمناه أمام شباب الأهلي والعين رغم أهمية النقطتين اللتين حصلنا عليهما، وعلينا أن نلعب بتركيز وإصرار كبير على الفوز وعلى تخطي هذه العقبة الصعبة.
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