قويض: نعلم صعوبة المواجهة بعد الخسارة «الكارثية»

عبدالله القواسمة (أبوظبي)

أكد محمد قويض المدير الفني للظفرة أنه يقدر صعوبة مواجهة شباب الأهلي - دبي كونها تأتي بعد خسارة كارثية تعرض لها الفريق أمام حتا، مشدداً على أن الظفرة سبق له المرور بظروف أصعب فيما مضى، حيث استطاع تجاوزها على الشكل الأمثل، معرباً عن ثقته بقدرة فريقه على النهوض من جديد.

وقال قويض: «عقدنا اجتماعات متتالية طوال الأسبوع الماضي ضمت رئيس شركة كرة القدم واللاعبين والجهاز الفني بهدف تجاوز آثار الخسارة. كان التصميم حاضراً من قبل الجميع على تجاوز المرحلة الماضية وتحقيق النتائج الإيجابية في المرحلة المقبلة. هنالك العديد من الأقاويل تم تداولها بخصوص مستقبلي مع الفريق، وإدارة النادي تعلم أسباب الانتكاسة. نحن داخل البيت الظفراوي نعلم كيف نعالج الأخطاء، إذ تغمرنا دائماً مشاعر التفاؤل بقدرتنا على تجاوز الصعوبات».

وأضاف قويض: «الأهلي يمر بظروف صعبة بعد تعادله أمام فرق متفاوتة المستوى لكنه يظل الأهلي الكيان صاحب التاريخ الذي يثير اسمه الرهبة. لكننا في المقابل نتطلع إلى تحقيق النتيجة الإيجابية لتخطي آثار الخسارة الماضية، الأوراق مكشوفة إذ يكفي الإشارة هنا إلى أن ماكيتي ديوب يعلم فريق الظفرة جيداً».

وشدد قويض على أنه يرى العزيمة والإرادة والتصميم في وجوه اللاعبين الذين سيدخلون المباراة سعياً لتحقيق النتيجة الإيجابية رغم الغيابات، مضيفاً: «نعاني من الغيابات المتمثلة في علي إبراهيم، ألميدا، سعيد الكثيري، أحمد يسلم، حسن الحمادي وخلف الحوسني، إلى جانب عبدالرحمن يوسف بداعي الإيقاف، ونأمل أن ينجح اللاعبون الذين سيخوضون هذه المواجهة في تقديم المستوى المطلوب وتحمل المسؤولية».