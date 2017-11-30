العبيدي: «الصقور» أمام منعطف خطير في الدوري

سامي عبدالعظيم (رأس الخيمة)

أكد التونسي نور الدين العبيدي، مدرب فريق الإمارات، أن لقاء الغد أمام دبا الفجيرة، بمثابة منعطف خطير في المسابقة، إثر تجمد رصيد الفريق عند 4 نقاط فقط من 9 مباريات، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن المسؤولية على اللاعبين لحصد النتيجة الإيجابية أمام فريق متطور وصل إلى معدل جيد في المستوى الفني والنتائج، مع أهمية الاستفادة من المعطيات الإيجابية التي كانت حاضرة أمام الجزيرة ضمن الجولة الماضية من الدوري، رغم الخسارة التي تعرض لها الفريق في الجزء الأخير من اللقاء.

وشدد العبيدي على ضرورة التركيز بأعلى درجاته في لقاء الغد، وعدم تفويت فرصة الفوز مهما كانت الظروف، في ظل حالة التراجع التي حدثت في المباريات الماضية، منذ آخر فوز على حتا في الجولة الثالثة برباعية نظيفة، موضحاً أن الإعداد للقاء الغد وصل إلى مرحلة ممتازة سعينا من خلالها لتدارك الأخطاء التي حدثت أمام الجزيرة وترتيب الأوراق على نحو يضعنا في الطريق الصحيح للعودة إلى الانتصارات في الدوري.

وأكمل: نفتقد جهود الثنائي حسن عبدالرحمن وعمر الخديم بداعي الإصابة، بينما يعود اللاعب الكوري الجنوبي بارك جونج إلى التشكيلة الأساسية، إثر غيابه عن الجولة الماضية بسبب الإيقاف، ونتمنى أن تخدمنا الظروف لتجاوز صفحة تراجع النتائج وتحقيق الفوز الثاني في الدوري، ولا نسعى لتبرير جديد أمام دبا؛ لأن الفوز هو شعارنا الوحيد الذي ندافع عنه وهو ما يمكن أن يتحقق بأقدام اللاعبين.