كوزمين: مشاكلنا في زيادة من أسبوع إلى آخر

منير رحومة (دبي)

أشار الروماني كوزمين مدرب شباب الأهلي إلى أن فريقه يمر بمرحلة صعبة، بارتفاع قائمة المصابين خلال هذا الأسبوع، بانضمام عبد العزيز هيكل، ووجود مشاكل صحية أخرى لبعض العناصر التي تخضع حالياً للعلاج.

وقال: «المشاكل لا تاتي فرادا، وهي في زيادة من أسبوع لآخر»، موضحاً أن استمرار سلسلة النتائج السلبية بعدم الفوز منذ الجولة الرابعة، يشكل ضغطاً كبيراً على الفريق من أجل تحقيق نتيجة إيجابية غداً، والعودة إلى سكة الانتصارات.

وأكد كوزمين أن الجهاز الفني واللاعبين يعملون بجدية لتخطي المرحلة الصعبة، مبدياً ثقته في قدرة شباب الأهلي على تجاوز هذا الظرف الخاص، والذي لم يسبق أن عاشه طوال مشواره التدريبي.

وبخصوص التوجيهات التي قالها المدرب للاعبين قبل المباراة، أوضح كوزمين أن توجيهاته للاعبين مستمرة، وبعد كل مباراة يتم مناقشة الأداء والمستوى والتحدث طويلاً، باستثناء بعد المباراة الماضية أمام النصر، والتي قدم خلالها اللاعبون جهداً كبيراً وعطاء غزيراً، ولعبوا بروح عالية من أجل الفوز، لذلك لم يكن هناك ما يمكن قوله لهم.

أما فيما يتعلق بصعوبة مباراة الظفرة، خاصة وأن المنافس يمر بدوره بمرحلة صعبة، قال كوزمين إنه يدرك جيداً قوة وأهمية اللقاء، ويعرف جيداً أن المنافس يلعب بحماس وندية، وقادر على تحقيق المفاجأة، رغم الظروف الصعبة التي يعيشها، مشدداً على أن المواجهة مهمة للطرفين، لذلك يتمنى أن يجد شباب الأهلي الحلول المناسبة، للتسجيل وحسم النقاط الثلاث.

وبالنسبة لتعثر فرق الصدارة، ومدى استفادة شباب الأهلي من ذلك، أكد كوزمين أن الفوز في مباراة الغد، يرفع المعنويات، ويعيد الفريق إلى سباق المنافسة، لأن فارق 7 نقاط لا يعد كبيراً، ويمكن تعويضها، لكن يجب أن تكون هناك قوة شخصية وروح عالية، وإصرار أكبر.