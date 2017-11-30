كوزمين: مشاكلنا في زيادة من أسبوع إلى آخر

منير رحومة (دبي)
أشار الروماني كوزمين مدرب شباب الأهلي إلى أن فريقه يمر بمرحلة صعبة، بارتفاع قائمة المصابين خلال هذا الأسبوع، بانضمام عبد العزيز هيكل، ووجود مشاكل صحية أخرى لبعض العناصر التي تخضع حالياً للعلاج.
وقال: «المشاكل لا تاتي فرادا، وهي في زيادة من أسبوع لآخر»، موضحاً أن استمرار سلسلة النتائج السلبية بعدم الفوز منذ الجولة الرابعة، يشكل ضغطاً كبيراً على الفريق من أجل تحقيق نتيجة إيجابية غداً، والعودة إلى سكة الانتصارات.
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وبخصوص التوجيهات التي قالها المدرب للاعبين قبل المباراة، أوضح كوزمين أن توجيهاته للاعبين مستمرة، وبعد كل مباراة يتم مناقشة الأداء والمستوى والتحدث طويلاً، باستثناء بعد المباراة الماضية أمام النصر، والتي قدم خلالها اللاعبون جهداً كبيراً وعطاء غزيراً، ولعبوا بروح عالية من أجل الفوز، لذلك لم يكن هناك ما يمكن قوله لهم.
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وبالنسبة لتعثر فرق الصدارة، ومدى استفادة شباب الأهلي من ذلك، أكد كوزمين أن الفوز في مباراة الغد، يرفع المعنويات، ويعيد الفريق إلى سباق المنافسة، لأن فارق 7 نقاط لا يعد كبيراً، ويمكن تعويضها، لكن يجب أن تكون هناك قوة شخصية وروح عالية، وإصرار أكبر.