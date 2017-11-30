برانديللي: «تضييق المساحات» وسيلة إيقاف العين

مراد المصري (دبي)

أكد الإيطالي تشيزاري برانديللي مدرب النصر، أن تضييق المساحات الوسيلة الأساسية من أجل عمل نوع من الصعوبات أمام العين في مواجهة يوم غدٍ، مع التركيز على مواصلة لعب «العميد» بنفس الأداء الجماعي للظهور بالصورة المطلوبة في المباراة.

وأوضح برانديللي أنه حضر عدة مباريات للعين ويعرف أنه فريق لديه قدرات جيدة للغاية، ويمتلك مميزات كثيرة ويعرف لاعبوه كيف يلعبون كفريق على أرضية الميدان بتوازن كبير، منوهاً إلى أن عمر عبد الرحمن يصنع هذه الجودة لهم تحديداً، وقال: إنه لاعب بمهارات عالية ويمتلك توقيتا مثاليا في صناعة اللعب، كما أنه يلعب من أجل زملائه وليس لنفسه فقط، يستحق أن يكون بين الأفضل في القارة الآسيوية، منذ حضرت هنا لفت انتباهي.

وأكد المدرب أنه لا يفكر بعدد النقاط التي يريد أن ينهي الفريق الدور الأول بها، لكنه يركز على تعويض النقاط التي خسرها وحصد المزيد في الدور الثاني، فيما تمنى أن يواصل النصر اللعب في العوير حتى نهاية الموسم، وذلك بمقارنة بين حصده نتائج إيجابية خارج الديار أكثر منها داخل ملعبه.

وأشاد المدرب باللاعب البرازيلي مارسيلو، مؤكداً أن قدرته على اللعب في أكثر من مركز تجعل منه عنصراً مهماً للفريق.

وأشار المدرب إلى غياب عبد العزيز برادة وفواز عوانة وراشد عيسى وأحمد شمبيه عن المباراة بداعي الإصابة.