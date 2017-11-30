زوران: نعيش ظروفاً «غريبة» تجعل مهمتنا صعبة أمام النصر

عبدالله عامر (العين)

قال الكرواتي، زوران ماميتش مدرب فريق العين، إن مهمة فريقه أمام النصر لن تكون سهلة، خصوصاً في مواجهة فريق جيد ويتملك مدرباً ولاعبين مميزين، وقال: «خلال مسيرتي المهنية في التدريب واجهت ظروفاً صعبة وتحديات كبيرة، ولكنها ليست كالتي أعيشها الآن، إذ تبقى على مباراتنا 48 ساعة ولا أستطيع اختيار قائمة فريقي بسبب الغيابات، ولكن يجب أن نقبل التحدي ونتعامل مع الأمر بواقعية ونسخر إمكانياتنا بالصورة المطلوبة، ونعمل على إظهار أفضل ما لدينا من أجل تحقيق أهدافنا في الموسم الحالي». وحول مدى رضاه عن موقع فريقه على خريطة جدول الترتيب بعد تسع جولات من المسابقة، قال: «أعتقد في ظل الظروف التي يعيشها فريقي منذ انطلاقة الموسم وحتى الجولة المقبلة، نعم راضٍ عن موقعنا على لائحة ترتيب المسابقة ولا أرغب في العودة للحديث حول النتائج، خصوصاً أن الجميع على معرفة جيدة بكل التفاصيل المرتبطة بالمسابقة؛ لأن مهمتي تنحصر فقط في تجهيز فريقي للتحديات المقررة عليه خلال الموسم».

وتعليقاً على جائزة أفضل لاعب آسيوي التي ذهبت للاعب الهلال السعودي على حساب قائد فريقه، قال: «لا أعرف سبب عدم فوز عمر عبدالرحمن بجائزة أفضل لاعب آسيوي، ولا أدري المعايير التي اعتمدها الاتحاد الآسيوي ومن صاحب القرار في منح هذه الجائزة، ولا أود أن أقلل كذلك من حصول عمر خريبين على الجائزة، فهو وصل مع فريقه إلى النهائي وقدم مردوداً جيداً مع فريقه، ولكنني كنت سأكون أكثر سعادة من «عموري» نفسه إذا توج بالجائزة».

وزاد: هناك أمور غير واضحة وغير مفهومة حول موعد احتفال توزيع جوائز الاتحاد الآسيوي، إذ غادر عمر عبدالرحمن الدولة يوم الأحد، وبعد أربعة أيام سيعود للفريق، وتحديداً قبل 24 ساعة من مباراة رسمية مهمة، فكيف للاتحاد أن يتخذ مثل هذا القرار دون مشاورة أحد؟ ولكن يبدو أنهم يغيرون برامجهم كل عشرة أيام دون مشورة أي أحد.

وأردف: من الرائع بالنسبة لي كمدرب أن أكون صاحب القرار في وضع التشكيلة، ولا أعرف ردود أفعال الآخرين إذا أشركت عمر عبدالرحمن في مباراتنا المقبلة أمام النصر، فإذا أشركته ستكون هناك تساؤلات، وإن لم أشركه كذلك سيتساءل كثيرون حول الأسباب.