الشارقة و الجزيرة «طموحات محلية وأحلام مونديالية»

علي معالي (الشارقة)

بعد 595 يوماً، يعود فريق الجزيرة للعب على استاد خالد بن محمد، حيث كانت آخر مباراة خاضها حامل اللقب على هذا الملعب أمام الشعب في الجولة 23 من دوري الخليج العربي لموسم 2015/‏ 2016 عندما كانت ضد فريق الشعب، ويعود الجزراوي للعب على نفس الملعب «بعد الدمج»، في مباراة الجولة العاشرة، والتي تحمل الكثير من الأهداف المشتركة. «الملك» يملك طموحات محلية، ويخطط لاستعادة النتائج الإيجابية والعودة لطريق الانتصارات التي تجلت مع المدرب المواطن عبدالعزيز العنبري، والجزيرة يملك أحلاماً مونديالية، حيث يفكر في كيفية الاقتراب خطوة أخرى نحو مقدمة الدوري قبل خوض كأس العالم للأندية.

وبالتأكيد فإن الهولندي تين كات، مدرب الجزيرة، يعتبر مباراة الليلة واحدة من المحطات المهمة لترتيب أوراقه قبل أن يخوض مباراته الافتتاحية في كأس العالم للأندية ضد الفريق النيوزيلاندي أوكلاند سيتي في البطولة التي ستقام خلال الفترة من 6 حتى 16 ديسمبر، وسنرى كيف يستفيد الجزراوي من هذه المباراة معنوياً وفنياً قبل التمثيل المونديالي.

ديدا: الخسارة الأخيرة دافع للانتصار

الشارقة (الاتحاد)