بالصور..كيتل يحافظ على لقب طواف دبي الدولي

رضا سليم (دبي)

توج سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، الدراج الألماني مارسيل كيتل من فريق كويك ستيب البلجيكي بلقب النسخة الرابعة من طواف دبي الدولي للدراجات الهوائية الذي ينظمه مجلس دبي الرياضي برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، ليحتفظ كيتل باللقب للمرة الثانية على التوالي، وسط مشاركة 128 دراجاً، يمثلون 16 فريقاً من مختلف أنحاء العالم من بينها 10 فرق عالمية مصنفة من الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية، و4 فرق قارية محترفة، وفريق قاري واحد، إضافة إلى منتخبنا.

حضر مراسم التتويج، سعيد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي، رئيس اللجنة العليا المنظمة، وأسامة الشعفار، رئيس اتحاد الدراجات، نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة، وعدد من المسؤولين والرعاة.