حتا و الوصل حوار «المتعة» على إيقاع «السامبا»

مراد المصري (حتا)

تفوح رائحة الأهداف وإيقاع «السامبا» في المواجهة التي تجمع بين حتا والوصل، وذلك في ظل الشهية المفتوحة من الفريقين بالتقدم نحو مرمى المنافسين، لينجح «الإمبراطور» بتسجيل 19 هدفاً كثاني أقوى خط هجوم في دوري الخليج العربي حتى الآن، فيما سجل «الإعصار» 15 هدفاً في رصيد مميز يضعه كخامس أكثر المسجلين رغم أنه يحتل المركز العاشر في المسابقة.

وسيكون إيقاع السامبا هو السمة الأبرز في هذه المباراة في ظل امتلاك الفريقين ثنائياً متشابهاً، حيث يظهر ليما وكايو في صفوف الوصل وسجلا 17 هدفاً من أصل 19 لفريقهما الموسم الحالي بواقع 10 أهداف لليما و7 لكايو، وصامويل روزا وفرناندو جابريل في صفوف حتا وسجلا 11 هدفاً من أصل 15 هدفاً للإعصار الموسم الحالي، بواقع 6 لجابريل و5 لروزا.

وسيكون الوصل مطالباً بالتعويض عقب التعثر في الجولة الماضية بتعادله مع عجمان في مباراة كانت بمتناوله حتى الدقائق الأخيرة، علماً بأنه يطارد رقماً قياسياً بوصفه وصل للمباراة رقم 21 على التوالي دون خسارة في الدوري، وهو يقترب من معادلة إنجاز الجزيرة، الذي لم يعرف الخسارة في 27 مباراة متتالية.

ويحمل هذا الملعب ذكرى طيبة لـ«الإمبراطور»، حيث ساهم الفوز الذي حققه فيه على حتا في الجولة الأخيرة من الدوري الموسم الماضي، في منحه وصافة المسابقة والتأهل المباشر إلى مسابقة دوري أبطال آسيا بعد غياب.