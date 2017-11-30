عارف العواني: أنديتنا لن تذهب إلى دولة تأوي الإرهاب !

بانكوك (الاتحاد)

أكد عارف العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، مدير بطولة كأس آسيا 2019، أن الأندية الإماراتية والسعودية لن تخوض مباريات في دوري أبطال آسيا، تقام على ملاعب قطرية، مشيراً إلى أن قرار المكتب التنفيذي سينصف المطلبين الإماراتي والسعودي، وأن القرار الصادر عن المكتب التنفيذي ليس انتصاراً لقطر كما روج الإعلام القطري، بل إدانة للدوحة التي تأكد دعمها للإرهاب وإيواء الإرهابيين.

وقال: «الأندية في الإمارات والسعودية تضيف قوة وقيمة تسويقية للبطولة ولكل بطولات الاتحاد الآسيوي وليس أي كيانات أخرى، كما أن لأنديتنا الثقل الجماهيري والإعلامي والتسويقي، وبالتالي ليس من مصلحة الاتحاد القاري أن يخسرهما».

وعن قرار المكتب التنفيذي قال العواني: «من المستحيل أن تلعب أنديتنا في دولة، يتمتع فيها الإرهابيون بحصانة ويعيشون على أراضيها بحرية كاملة، ويشكلون تهديداً مباشرة على أي إماراتي أو سعودي هناك، الموضوع لم يكن يحتاج إلى تدخل المكتب التنفيذي، بل يحتاج إلى نظام داخلي في لجنة المسابقات، ما يعني أن طرحه في المكتب التنفيذي يعتبر عملية غير نظامية في الأساس».

وتابع: «بالنسبة للفريق المكلف بزيارة الإمارات والسعودية، سيتأكد عبر الملفات التي سنقدمها بأن قطر دولة داعمة للإرهاب، ووجود إماراتي هناك يعتبر أمراً غير ممكن، خاصة أن هناك أكثر من 70 إرهابياً مطلوب أمنياً في دول المقاطعة، وهم كلهم متورطون في ذلك الأمر، لذلك فإن مشاركة الفرق من عدمها هو خيار مطروح أمام أندية السعودية والإمارات بالتأكيد».