لوحة بحرية بألوان العلم في احتفالية يوم الوطن

عجمان (وام)

شهد صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان أمس، بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، النسخة الثالثة من سباق التجديف الذي نظمته دائرة ميناء وجمارك عجمان في منطقة مارينا عجمان، تزامناً مع الاحتفالات باليوم الوطني الـ 46 وبمشاركة عشرة محامل لمسافة 3.5 كيلومتر.

حضر السباق إلى جانب سموه، الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط، ومعالي الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي، والشيخ محمد بن عبدالله النعيمي رئيس دائرة ميناء وجمارك عجمان، وعدد من الشيوخ.

كما حضر السباق عبدالله أمين الشرفا المستشار بديوان الحاكم، وطارق بن غليطة مدير مكتب صاحب السمو الحاكم، ويوسف النعيمي مدير عام إدارة التشريفات والضيافة، وعدد من رؤساء ومديري الدوائر الحكومية، وكبار الشخصيات والمسؤولين.

واستهل السباق بجولة تفقدية لصاحب السمو حاكم عجمان ومرافقه في المعرض التراثي الذي أقيم بهذه المناسبة، واشتمل على العديد من المهن القديمة وأدواتها وكيفية العمل، إضافة إلى أدوات الصيد وكيفية صناعتها، وخاصة شباك الصيد وفلق المحار، وغيرها من الحرف اليدوية والأشغال التراثية، بالإضافة إلى عرض نماذج للقوارب قام بصناعتها حرفيون مواطنون.