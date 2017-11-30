الدولار يهبط وسط مخاوف من إغلاق أعمال الحكومة الأميركية

لندن (رويترز)

هبط الدولار أمام سلة عملات أمس متأثراً بقوة الجنيه الإسترليني على نطاق واسع والمخاوف المرتبطة باحتمال إغلاق أعمال الحكومة الأميركية بعدما انسحب الديموقراطيون من اجتماع مع الرئيس دونالد ترامب.

وتصدرت عملة بيتكوين من جديد قائمة العملات التي سجلت أكبر تحركات لافتة للنظر، حيث كسرت حاجز العشرة آلاف دولار للمرة الأولى وجرى تداولها عند عشرة آلاف و753 دولاراً في بورصة «بيتستامب» بعدما زادت قيمتها بأكثر من 11 ضعفاً منذ بداية العام.

وانخفض الدولار الذي يمضي بالفعل على مسار أسوأ أداء شهري منذ يوليو وأسوأ سنة منذ 2003، بنسبة 0.2% أمام سلة عملات.

وقال ديريك هالبيني الخبير الاقتصادي لدى «إم.يو.إف.جي» في لندن إن الجنيه الإسترليني الذي قفز مساء الثلاثاء وسط آمال بأن تتوصل بريطانيا إلى اتفاق حول فاتورة الانفصال مع الاتحاد الأوروبي وعزز مكاسبه أمس، يساهم في الضغط على الدولار أيضاً. وقفز اليورو 0.3% إلى 1.1882 دولار.