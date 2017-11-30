«الثقافة والسياحة» بأبوظبي تحتفل مع موظفيها باليوم الوطني

أبوظبي (الاتحاد)

أقامت دائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي صباح أمس احتفالاً لموظفيها بمناسبة اليوم الوطني الـ 46 لدولة الإمارات العربية المتحدة في منارة السعديات، بحضور معالي محمد خليفة المبارك، رئيس الدائرة، عضو المجلس التنفيذي وسيف غباش مدير عام الدائرة، والمدراء التنفيذيين بالدائرة والموظفين وعائلاتهم.

استمر الحفل لأربع ساعات في حديقة منارة السعديات، وبدأ بعزف النشيد الوطني، وتلاه سلسلة من العروض الشيقة التقليدية والمعاصرة، فقد أدت فرقة صقور المقابيل عدة فقرات من فن العيالة الشعبي على وقع الإيقاعات الإماراتية الشهيرة، وعزف الفنان أحمد عسكور عدة مقطوعات موسيقية على العود، بينما أضفى المشاة على العصي البهلوانية أجواءً مرحة على الاحتفال، فيما أعطت فرقة «خرشة» الإماراتية- اليابانية للطبول طابعاً حماسياً على المناسبة، كما تغنى الفنان حمدان البلوشي بمزيج من الأغاني الوطنية والشعبية بما فيها باقة من قصائد المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه».

«أبوظبي للتنمية»: للمناسبة مكانة خاصة لكل مواطن ومقيم

أبوظبي (الاتحاد)