«أدنوك» تحتفل باليوم الوطني وتطلق «أهل العزم»

أبوظبي (الاتحاد)

نظمت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، في مقرها الرئيسي أمس احتفالاً خاصاً بمناسبة اليوم الوطني السادس والأربعين لدولة الإمارات العربية المتحدة شارك فيه أكثر من 10 آلاف موظف برفقة عائلاتهم.

وأعلنت أدنوك خلال الاحتفالية عن إطلاق عمل فني وطني بعنوان «أهل العزم» يستعرض أبرز المعالم والمنجزات التي تحققت في مختلف إمارات الدولة، ويسلط الضوء على الثقافة والتراث الإماراتي العريق، ويبين الدور المحوري الذي لعبه قطاع النفط والغاز في دفع عجلة النهضة والتطور التي تشهدها الدولة.

ويعكس هذا العمل الفني الوطني الذي قدمته أدنوك ضمن الفعاليات التي نظمتها بمناسبة اليوم الوطني معاني العزيمة والإصرار التي يتمتع بها شعب الإمارات، ومقومات الابتكار والتنمية المستدامة التي طالت القطاعات كافة في الدولة.

وقام معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير دولة الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» ومجموعة شركاتها خلال الاحتفال، بتكريم الفريق القائم على العمل، ويضم المخرج الإماراتي جمعة السهلي وملحن الوطن محمد الأحمد والفنان الإماراتي حسين الجسمي والشاعر أحمد بن هياي المنصوري. وشهد الحفل مشاركة واسعة من موظفي الشركة في مقرها الرئيسي، وشمل مجموعة من الأنشطة والفعاليات التي تضمنت فقرات استعراضية للفنون الشعبية والشعر العربي وقسم للمأكولات الشعبية وعروضاً للصقارة، كما أقامت الشركة معرضاً للسيارات الكلاسيكية بهذه المناسبة المتميزة.