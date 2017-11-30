أحمد بن سليم رئيساً لبورصة دبي للألماس

دبي (الاتحاد)

أكدت بورصة دبي للماس أن بيتر ميوس سيتنحى عن منصبه كرئيس لبورصة دبي للماس اعتباراً من 31 يناير 2017. وسيتولى أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي الأول لمركز دبي للسلع المتعددة، خلفاً له مع طموح لتعزيز مكانة دبي، باعتبارها السوق العالمية لتجارة الماس.

وقبل 12 عاماً، بدأ أحمد بن سليم بإنشاء البنية التحتية اللازمة لتأسيس سوق دولي للماس في دبي، ومنذ ذلك الحين نمت تجارة الألماس في دبي، تحت رعاية بورصة دبي للماس، بمعدل كبير وأصبحت الإمارة أحد مراكز تجارة الماس الخام والمصقول الرائدة على المستوى العالمي، وارتفعت قيمة الماس الذي يتم التعامل معه عبر دبي من 3.5 مليار دولار في عام 2003 إلى أكثر من 26 مليار دولار في 2016.

وبورصة دبي للماس التي تتخذ من برج ألماس الشهير مقراً لها، هي موطن لأكثر من ألف شركة دولية وإقليمية للأحجار الكريمة الثمينة. وكطرف ميسّر للتجارة وصانع لسوق أعمال الماس والأحجار الملونة، فإن بورصة دبي للماس هي البورصة الوحيدة في الشرق الأوسط التابعة للاتحاد العالمي لبورصات الماس، وتضم عدة مبادرات واسعة النطاق، مثل مناقصات الماس الخام والمصقول والمنافع التجارية للؤلؤ والأحجار الملونة.

وقال أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي الأول لمركز دبي للسلع المتعددة: «إن الفرص والتحديات التي تواجه بورصة دبي للماس ستكون ذات طبيعة مختلفة. في السنوات الـ12 الماضية، قمنا ببناء الأساس لأعمال تداول صلبة، ما جذب أكثر من 1000 عضو يعملون انطلاقاً من برج ألماس. نحن لا نريد فقط أن نكرس هذا الوضع، بل إننا نطمح أيضاً إلى زيادة النمو وجعل دبي مركزاً فريداً».