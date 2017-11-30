يوسف البستنجي (أبوظبي)

ارتفع صافي الاحتياطيات الدولية لمصرف الإمارات المركزي بقيمة 11 مليار درهم بنمو 3.7% خلال الأشهر العشرة الأولى من 2017 ليبلغ 320 مليار درهم بنهاية أكتوبر الماضي مقارنة مع 309 مليارات درهم بنهاية ديسمبر 2016، بحسب بيانات المصرف الصادرة أمس.

وجاء الارتفاع في صافي الاحتياطيات الدولية للمصرف المركزي نتيجة ارتفاع إجمالي الموجودات الدولية إلى 325 مليار درهم بنهاية أكتوبر 2017 مقارنة مع 314 مليار درهم بنهاية 2016 في حين استقر رصيد المطلوبات الأجنبية لدى المصرف عند 4.7 مليار درهم خلال فترة المقارنة، ما أدى إلى ارتفاع صافي الاحتياطيات، كما استقر رصيد احتياطيات المصرف من سبائك الذهب عند 1.13 مليار درهم دون تغيير خلال الفترة.

وارتفع إجمالي الموجودات للمصرف المركزي إلى 377 مليار درهم بنهاية أكتوبر الماضي مقارنة مع 364 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2016 بارتفاع بلغت قيمته 13 مليار درهم في 10 شهور، خلال العام الجاري.

وأظهرت البيانات الصادرة عن المصرف أن البنوك الوطنية استمرت في سياسة تقليص النفقات والتحول التدريجي نحو مزيد من الخدمات الذكية، حيث أغلقت البنوك الوطنية 51 فرعاً من فروعها بالدولة التي تراجع عددها الإجمالي إلى 795 فرعاً بنهاية أكتوبر 2017 مقارنة مع 846 فرعاً بنهاية ديسمبر 2016.

وأغلقت 8 مكاتب للدفع لينخفض عددها الإجمالي إلى 58 مكتباً، في الوقت ذاته زادت وحدات الخدمات المصرفية الإلكترونية بنحو 3 وحدات جديدة لتصل إلى 36 وحدة مقارنة مع 33 وحدة خلال فترة المقارنة نفسها.

وتظهر البيانات أن بنكين أجنبيين جديدين (منهما بنك تجاري كامل النشاط في أكتوبر 2017 وبنك أعمال في سبتمبر 2017) دخلا السوق المحلية خلال 2017، ليرتفع عدد البنوك الأجنبية العاملة بالدولة إلى 39 بنكاً بنهاية الشهر الماضي مقارنة مع 37 بنكاً في نهاية 2016.

أما عدد الموظفين في القطاع المصرفي بالدولة، فقد سجل تراجعاً بنحو 1464 موظفاً ليستقر العدد الإجمالي للعاملين في كل البنوك بالدولة عند 36083 موظفاً بنهاية أكتوبر الماضي مقارنة مع 37547 موظفاً بنهاية ديسمبر 2016.