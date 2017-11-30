«أبوظبي الأول»: السهم يقدم عوائد جيدة على المديين المتوسط والبعيد

يوسف البستنجي (أبوظبي)

أكد أندريه صايغ نائب الرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي الأول ورئيس قطاع الخدمات المصرفية للمؤسسات والاستثمار للمجموعة، أنه تمت تغطية كامل قيمة الاكتتاب العام في أسهم «أدنوك للتوزيع» منذ الأيام الأولى، وهو الاكتتاب العام الأبرز على مستوى المنطقة.

وقال في تصريح لـ«الاتحاد»، إن السوق أظهر اهتماماً كبيراً باكتتاب شركة أدنوك للتوزيع، نظراً لتاريخ الشركة العريق والثقة العالية، مبيناً أن الاكتتاب يقدم فرصة استثمارية آمنة بأسعار تنافسية من شأنها تقديم عوائد جيدة للمستثمرين على المدى المتوسط والبعيد.

وأوضح البنك أنه عند طرح شركة أدنوك للتوزيع أسهمها للاكتتاب العام في دولة الإمارات العربية المتحدة حظي هذا الاكتتاب بإقبال متزايد ومستمر من المستثمرين، وهو ما يعكس أهميته، حيث تمت تغطية كامل القيمة المطلوبة للاكتتاب في الأيام الأولى.

وأضاف: لا يعد هذا الاكتتاب إنجازاً بارزاً بالنسبة للشركة فحسب، بل وأيضاً بالنسبة للسوق المحلي واقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة.

ولفت إلى أن «هذا الاكتتاب يسهم في تحقيق طموحات الدولة الرامية إلى تعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية وتوفير المزيد من الدعم لجهود التنويع الاقتصادي، بالإضافة لتقديمه فرصة استثمارية آمنة بأسعار تنافسية من شأنها تقديم عوائد جيدة للمستثمرين على المدى المتوسط والبعيد».

وأضاف: «يظهر السوق مستويات سيولة جيدة، لذا يعد هذا الاكتتاب فرصة استثمارية مثالية للمستثمرين من الأفراد والمؤسسات، وسيضيف حتماً قيمة كبيرة لاقتصاد الدولة».

ويقوم بنك أبوظبي الأول، بدور مدير الاكتتاب الرئيس، حيث يعتبر البنك المحلي الوحيد المشارك في إدارته.