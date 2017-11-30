«فلاي دبي» تدشن رحلاتها إلى مطار شيريميتيفو في موسكو

دبي (الاتحاد)

دشنت فلاي دبي أولى رحلاتها إلى مطار شيريميتيفو الدولي في العاصمة الروسية لتكون بذلك ثاني محطة لها في العاصمة الروسية بعد مطار فونوكوفو، ولترفع رحلاتها لموسكو لتصل إلى 14 رحلة أسبوعياً بواقع رحلتين يومياً إلى كلا المطارين.

ومع انطلاق الخدمة الجديدة عززت فلاي دبي وجودها في السوق الروسي وهي تخدم حالياً 11 محطة في 10 مدن روسية، وكانت الناقلة خلال هذا الخريف بدأت رحلاتها إلى كل من محج قلعة وفورونيج، كما استأنفت رحلاتها إلى أوفا لتضاف إلى شبكة وجهتها هناك وهي مدن كازان وكراسندور وماينراللاين فودي ومطار فونوكوفو في موسكو وروستون أون وسمارا ويكاتنبيرغ، وتخدم فلاي دبي هذه الوجهات بواقع 48 رحلة أسبوعياً ترتفع إلى 58 رحلة في موسم عطلات نهاية العام.

وقال غيث الغيث الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي: «نحن سعداء ببدء رحلاتنا إلى مطار شيريميتيفو الذي يعكس توسع فلاي دبي في السوق الروسي.. شهدت حركة السفر بين دبي وروسيا نمواً استثنائياً هذا العام، ونحن نتطلع إلى تعزيز هذا النمو من خلال توفير خيارات متنوعة ومعقولة بين روسيا ودبي سواء لسياحة الأعمال أو الترفيه».

ومن جهته رحب دينيس باشكوفيسكي نائب المدير العام للأنشطة التجارية في مطار شيريميتيفو برحلة فلاي دبي إلى المطار كشريك جديد من دولة الإمارات، مشيراً إلى أنها تميزت بخدماتها العالية ومعايير السلامة والراحة للمسافرين.

وأضاف أن مطار شيريميتيفو قام بالكثير من الأعمال الخاصة بتطوير البنية التحتية للمطار وإدخال التقنيات المبتكرة لتعزيز مركزه الريادي من حيث جودة الخدمات للمسافرين.