دبي تستضيف معرض السيارات الكلاسيكية 7 ديسمبر

دبي (الاتحاد)

يستعد معرض جلف كونكورس 2017، والذي تستضيفه دبي في الفترة من 7 - 9 ديسمبر المقبل، لاستقبال مجموعة من السيارات الفريدة والكلاسيكية والفخمة.

وقد وجهت دعوة لجامعي السيارات والمهتمين بها في جميع أرجاء المنطقة لحضور فعاليات معرض جلف كونكورس 2017، ومشاهدة أروع مجموعة من السيارات النادرة والمميزة والتي لا تقدر بثمن.

وتتضمن القائمة المعروضة خلال الحدث أكثر من 50 سيارة فخمة وفريدة، والتي تتنوع ما بين الطرازات الكلاسيكية والرياضية والفاخرة. وتحضر مجموعة من الطرازات المصنوعة في بداية القرن العشرين، مثل مرسيدس إس إس كاي من عام 1922، وسيارة نادرة من طراز كورد من عام 1936، وسيارة لاند روفر الفئة 1 من عام 1951 والشبيهة بسيارات الدفع الرباعي المخصصة للطرق الوعرة، والتي كانت تستخدم لاستكشاف الصحارى في الإمارات والدول الأخرى.

كما ستكون السيارات الرياضية الكلاسيكية من منتصف القرن الماضي حاضرة بقوة خلال معرض جلف كونكورس لهذا العام، مع وجود أبرز العلامات التجارية الراقية مثل جاغوار، وستينغري، ولانسيا، ولامبورغيني.

ولإكمال الطرازات الكلاسيكية، تنضم مجموعة من السيارات الحديثة من الشركاء الرسميين مثل رولز رويس، وجاغوار، ولاند روفر، وبنتلي، وبورشه، وآستون مارتن، وشركة تالاكرست المتخصصة بطرازات فيراري الكلاسيكية، والتي تضمن بالتأكيد إبهار الحاضرين وحثهم على الإسراع لإخراج هواتفهم لالتقاط الصور لهذه الطرازات المذهلة على مروج التراس الشمالي الجديد في فندق برج العرب.