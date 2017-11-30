دبي تستضيف معرض السيارات الكلاسيكية 7 ديسمبر

دبي (الاتحاد)
يستعد معرض جلف كونكورس 2017، والذي تستضيفه دبي في الفترة من 7 - 9 ديسمبر المقبل، لاستقبال مجموعة من السيارات الفريدة والكلاسيكية والفخمة.
وقد وجهت دعوة لجامعي السيارات والمهتمين بها في جميع أرجاء المنطقة لحضور فعاليات معرض جلف كونكورس 2017، ومشاهدة أروع مجموعة من السيارات النادرة والمميزة والتي لا تقدر بثمن.
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كما ستكون السيارات الرياضية الكلاسيكية من منتصف القرن الماضي حاضرة بقوة خلال معرض جلف كونكورس لهذا العام، مع وجود أبرز العلامات التجارية الراقية مثل جاغوار، وستينغري، ولانسيا، ولامبورغيني.
ولإكمال الطرازات الكلاسيكية، تنضم مجموعة من السيارات الحديثة من الشركاء الرسميين مثل رولز رويس، وجاغوار، ولاند روفر، وبنتلي، وبورشه، وآستون مارتن، وشركة تالاكرست المتخصصة بطرازات فيراري الكلاسيكية، والتي تضمن بالتأكيد إبهار الحاضرين وحثهم على الإسراع لإخراج هواتفهم لالتقاط الصور لهذه الطرازات المذهلة على مروج التراس الشمالي الجديد في فندق برج العرب.