113 ألف مسافر على متن «طيران الإمارات» في عطلة اليوم الوطني

دبي (الاتحاد)

يصل عدد المسافرين على متن طيران الإمارات، خلال عطلة اليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة إلى 113 ألف مسافر.

ويشهد اليوم الخميس ذروة الحركة، حيث من المتوقع أن يزيد عدد الركاب المغادرين من المبنى 3 في مطار على 35 ألفاً.

وتوفر طيران الإمارات عروضاً سعرية خاصة، بمناسبة اليوم الوطني الـ46 إلى 46 وجهة ضمن شبكة خطوطها العالمية، مع منح ضعفي أميال سكاي واردز المستحقة لأعضاء برنامج مكافأة ولاء المسافرين الدائمين.

وتذكّر طيران الإمارات المسافرين بضرورة الوصول والتواجد في المطار قبل ثلاث ساعات على الأقل من موعد إقلاع الرحلة، وأن يضعوا في اعتبارهم ازدحام حركة السير والأشغال على الطرق المؤدية إلى المطار. وتفتح كاونترات إنهاء إجراءات السفر قبل ست ساعات من موعد كل رحلة، وينبغي على المسافرين إنهاء الإجراءات قبل 90 دقيقة من موعد الإقلاع، أياً تكن درجة سفرهم. وسوف تغلق الكاونترات قبل ساعة واحدة من موعد كل رحلة، ولن يقبل الركاب المتأخرون لضمان إقلاع الرحلات في مواعيدها المحددة.