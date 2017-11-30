إشغال قياسي في فنادق الدولة خلال عطلة اليوم الوطني

مصطفى عبد العظيم (دبي)

رفعت عطلة اليوم الوطني، التي تزامنت مع عطلتي يوم الشهيد والمولد النبوي الشريف، إشغال فناق ومنتجعات في مختلف أنحاء الدولة لتصل إلى 100%، فيما شهدت الساعات الأخيرة حجوزات قوية من السياحة الداخلية بعد أن فضلت العائلات قضاء العطلة بين ربوع الوطن والاستمتاع بالأجواء الخلابة والعروض الاستثنائية التي تقدمها الفنادق للنزلاء، بحسب عاملين في القطاع.

ورغم تزامن هذه العطلة، التي تبدأ اليوم وتنتهى الأحد المقبل، مع موسم الذروة السياحية وارتفاع التدفقات السياحية للدولة من الخارج، فإن العديد من الفنادق بادرت بتقديم عروض متنوعة لاستقطاب النزلاء من السوق المحلي وإقامة فعاليات واحتفالات مختلفة بهذه المناسبة.

وقال مديرو فنادق: استحوذت الفنادق والمنتجعات الشاطئية والشقق الفندقية، وكذلك الفنادق القريبة لمراكز التسوق، على النسبة الأعلى من الحجوزات، لافتين إلى وجود حجوزات كبيرة كذلك من دول مجلس التعاون الخليجي، وخاصة من المملكة العربية السعودية والكويت وسلطنة عمان.

وقال أيمن عاشور المدير العام لفندق أرجان روتانا مدينة دبي للإعلام: «لدينا استعدادات مكثفة بمناسبة اليوم الوطني الـ46 للدولة، حيث قمنا بتزيين مدخل الفندق بأعلام الدولة والمنتجات التراثية التي تعبر عن تاريخ وأصالة دولة الإمارات. وتكريماً لأبناء الإمارات فإننا طرحنا خصماً يصل لـ40% على أسعار الغرف لتصل بعد الخصم لـ999 درهماً شاملاً وجبة الإفطار، ورسوم الخدمة والضريبة.