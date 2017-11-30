«اقتصادية رأس الخيمة» تنظم ورشة عمل حول الابتكار

رأس الخيمة (الاتحاد)

عقد مكتب التطوير المؤسسي باقتصادية رأس الخيمة ورشة تدريبية بعنوان «ألف باء الابتكار واستشراف المستقبل» قدمتها أمل إسماعيل – مدرب وأخصائي معرفة– في مقر الدائرة، حضرها موظفو الإدارات، ضمن خطة مكتب التطوير المؤسسي الرامية إلى نشر مفاهيم الإبداع والابتكار واستشراف المستقبل، وتدريب الموظفين عليها وتأهيلهم ليكونوا رواداً للإبداع والابتكار في الدائرة.

وقد تضمنت الورشة جملة من الألعاب والتدريبات العملية التي تمكن الموظفين من اكتساب مهارات جديدة وتعلم أدوات الابتكار، حيث تناولت الورشة توضيحاً لمفاهيم الإبداع والابتكار والاختراع، ورحلة في استراتيجية الابتكار الحكومي، والابتكار المؤسسي، وتطبيقاته العملية مع أمثلة عالمية، بالإضافة إلى بحث مثبطات الابتكار، واقتراح أفكار إبداعية لخدمات قائمة في الدائرة. من جانبها أكدت موزة الشميلي مديرة مكتب التطوير المؤسسي حرص الدائرة على تأهيل الموظفين وإعدادهم ليكونوا سفراء للابتكار، وتبنيها لبرامج تزودهم بالخبرات والمهارات اللازمة لتطبيق استراتيجية الدولة في الابتكار على أرض الواقع.