«جيبكا»: لا تأثير لضريبة القيمة المضافة على البتروكيماويات الخليجية

أبوظبي (الاتحاد)

قال الدكتور عبد الوهاب السعدون، الأمين العام للاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات (جيبكا)، إن ضريبة القيمة المضافة المفروضة التي يبدأ تطبيقها في بعض الدول الخليجية مطلع يناير المقبل، ليس لها تأثير كبير على صناعة البتروكيماويات، مرجعاً ذلك إلى أن 85% من الإنتاج الخليجي يتم تصديره إلى الخارج، ما يعني أن يكون ذلك الإنتاج معفى تماماً من ضريبة القيمة المضافة التي لا تطبق على الصادرات.

وقال للإعلاميين خلال المنتدى السنوي لـ (جيبكا) بدبي أمس: «إن عدم التزام بعض الدول الخليجية بتطبيق ضريبة القيمة المضافة في العام الجديد يؤثر على تنافسية الصناعة».

وأضاف السعدون: إن صناعة البتروكيماويات والكيماويات الخليجية تواجه في الوقت الحالي تحديات تتمثل في بيع الغاز الصخري المستخدم في الصناعة في الولايات المتحدة بأسعار زهيدة، فضلاً عن استخدام الصين تقنيات جديدة في الصناعة تعتمد على الفحم الحجري، ما زاد من تنافسية المنتجين في كلتا الدولتين.

وأوضح، أن ضريبة القيمة المضافة على مدخلات الإنتاج المستوردة ربما تزيد من تكلفة الإنتاج الخليجي من البتروكيماويات، ولكن انخفاض نسبة الضريبة في الخليج (5%)، مقارنة بمعدل يتراوح بين 17% إلى 20% في الدول الأوروبية، يجعل تأثير «القيمة المضافة» على الإنتاج الخليجي محدودة نسبياً.