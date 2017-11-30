%4.3 مساهمة القطاع الرقمي في الاقتصاد الوطني

بسام عبد السميع (أبوظبي)

بلغت نسبة مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي للدولة 4.3%، مقابل 3.8% متوسطاً عاماً في منطقة الشرق الأوسط العام الماضي، وسط توقع بمضاعفة نسبة مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني، نتيجة لتوجهات تعزيز البنية التحتية وجذب مزيد من الاستثمارات في القطاع لتدخل الإمارات ضمن قائمة الدول الأسرع نمواً في الاقتصاد الرقمي، حسب خليفة بن سالم المنصوري وكيل دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي.

وأكد في تصريحات صحفية أمس، على هامش استعراض دراسة أعدتها جوجل وإيكونومست وجمعية البيت متوحد، أن الاقتصاد الرقمي سينمو بمعدلات أضعاف القطاعات الاقتصادية التقليدية.

وأضاف أن الإمارات في طليعة الدول التي استثمرت في البنية التحتية وفق رؤية طموح والاقتصاد الرقمي جزء من الاقتصاد المعرفي، وأعتقد أننا سنكون أول من يجني ثمار هذه التوجهات، مشيراً إلى أن الدائرة تطلق عدداً من المبادرات لجذب الاستثمارات في قطاع الاقتصاد الرقمي، خاصة مع تعزيز بيئة الاستثمار.

وأكد المنصوري، أهمية تحقيق مبادئ الاقتصاد الرقمي في منظومة الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات، باعتباره ينسجم مع توجهات حكومة الدولة الرامية إلى تعزيز تكنولوجيا المعلومات والاقتصاد المعرفي في مختلف مجالات العمل الاقتصادي.