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خليفة المنصوري خلال ورشة نظمتها «اقتصادية أبوظبي» بالتعاون مع «إيكونومست» و«جوجل»:

%4.3 مساهمة القطاع الرقمي في الاقتصاد الوطني
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تاريخ النشر: الخميس 30 نوفمبر 2017

بسام عبد السميع (أبوظبي)

بلغت نسبة مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي للدولة 4.3%، مقابل 3.8% متوسطاً عاماً في منطقة الشرق الأوسط العام الماضي، وسط توقع بمضاعفة نسبة مساهمة القطاع في الاقتصاد الوطني، نتيجة لتوجهات تعزيز البنية التحتية وجذب مزيد من الاستثمارات في القطاع لتدخل الإمارات ضمن قائمة الدول الأسرع نمواً في الاقتصاد الرقمي، حسب خليفة بن سالم المنصوري وكيل دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي.

وأكد في تصريحات صحفية أمس، على هامش استعراض دراسة أعدتها جوجل وإيكونومست وجمعية البيت متوحد، أن الاقتصاد الرقمي سينمو بمعدلات أضعاف القطاعات الاقتصادية التقليدية.

وأضاف أن الإمارات في طليعة الدول التي استثمرت في البنية التحتية وفق رؤية طموح والاقتصاد الرقمي جزء من الاقتصاد المعرفي، وأعتقد أننا سنكون أول من يجني ثمار هذه التوجهات، مشيراً إلى أن الدائرة تطلق عدداً من المبادرات لجذب الاستثمارات في قطاع الاقتصاد الرقمي، خاصة مع تعزيز بيئة الاستثمار.

وأكد المنصوري، أهمية تحقيق مبادئ الاقتصاد الرقمي في منظومة الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات، باعتباره ينسجم مع توجهات حكومة الدولة الرامية إلى تعزيز تكنولوجيا المعلومات والاقتصاد المعرفي في مختلف مجالات العمل الاقتصادي.

وأشار إلى أن الخطط الاستراتيجية للاقتصاد الوطني ترتكز بشكل رئيس على الاقتصاد الرقمي، باعتباره يسهم في خلق فرص حقيقية للاستثمار الأجنبي المباشر، لافتاً إلى أن دولة الإمارات احتلت المرتبة الأولى دولياً في استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وكفاءة الحكومة وفي تغطية شبكة الهاتف النقال، من حيث النسبة المئوية للسكان المشمولة، وفي أهمية تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في رؤية الحكومة، وفي نجاح الحكومة في تعزيز تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. ... المزيد
     
 

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