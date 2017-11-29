تعرف على أصغر ملياردير عصامي في العالم

يعد جون كوليسون الذي لم يتجاوز عمره السابعة والعشرين الملياردير العصامي الأصغر سنًا في العالم ولكنه مرتاح تماماً لشهرته المثيرة للإعجاب. ويبدو قائدًا واثقاً تماماً في نفسه في مجال الأعمال، ومتميزًا في مجال التواصل.
ويقول جون الأيرلندي الأصل الذي درس في معاهد أميركية عليا: «الناس يسألون عن مدى ثرائي، كثيرًا، وأشعر كأنهم يريدون دائماً إجابة مثيرة حقاً، وليس لدي إجابة لهم».
وأضاف: «الناس يسألون 'كيف تغيرت حياتك؟'، ويريدون لي أن أمارس هواية جديدة تماما، مثل جمع ما يعرف بـ "بيض الفابرجيه" (وهو أشكال فنية بيضاوية مرصعة بالجواهر يقتنيها الأثرياء)، أو خوض سباق اليخوت».
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وتبلغ ثروة جون 1.1 مليار دولار على الأقل ، حسب مجلة فوربس المتخصصة في حساب ثروات الأغنياء والمشاهير.
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ومع وجود أكثر من 100 ألف عميل عالمي لهذه الشركة، أعلنت العام الماضي عن جولة تمويل جديدة قدرت قيمة الشركة بنحو 9.2 مليار دولار أميركي.
وقد أنشأ الشركة التي يقع مقرها الرئيسي في سان فرانسيسكو، ويديرها مع شقيقه الأكبر باتريك، 29 عاما، الذي يعتبر ثالث أصغر ملياردير عصامي في العالم. (إيفان شبيجل، 27 عاما، وهو المؤسس المشارك لشركة وسائل الإعلام الاجتماعية سناب تشات يحتل الموقع الثاني بين الشقيقين، كثاني أصغر ملياردير في العالم).