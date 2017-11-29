فيديو.. محمد بن زايد: قواتنا المسلحة حصن الوطن المنيع وفخر كل بيت إماراتي

أبوظبي (وام)

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وأولياء العهود، أمس، حفل تخريج الدفعة الثامنة من منتسبي الخدمة الوطنية والدورة السادسة للإناث بمدينة زايد العسكرية، وسط حضور كثيف من أهالي الخريجين وذويهم.

وحضر الحفل سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، وسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، وسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين، وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، وسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وسمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين، وسمو الشيخ سرور بن محمد آل نهيان، وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وسمو الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي، وسمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، وسمو الشيخ عمر بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، وسمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة، واللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان رئيس هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، ومعالي محمد بن أحمد البواردي وزير دولة لشؤون الدفاع، ومعالي الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة وكبار قادة القوات المسلحة، وعدد من رؤساء البعثات الدبلوماسية والملحقين العسكريين المعتمدين لدى الدولة وأولياء أمور الخريجين.

وبهذه المناسبة، عبر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عن اعتزازه وفخره بجموع المجندين منتسبي الخدمة الوطنية الذين لبوا نداء الوطن، وقال «تزداد سعادتنا ونحن نرى هذه الهمم والجباه العالية وكلها عزيمة وإرادة وتصميم، تماماً كما تحلت بها تلك الأفواج من المتطوعين في المكان نفسه من عام 1990 أمام المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه»، مشيراً سموه إلى «أن هذا المكان يحمل بين جنباته رمزية خالدة وذكرى باقية».

وأضاف سموه: «ليس هناك شعور أجمل من أن يرى القائد والأب والوطن أبناءهم وهم يتخرجون من ميادين العز والشرف.. واثقي الخطى.. ملتفين حول قيادتهم.. فخورين بجذورهم وهويتهم وانتمائهم لهذه الأرض الطيبة».