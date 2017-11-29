بالفيديو.. محمد بن راشد ومحمد بن زايد يكرمان 46 من الأوائل والشخصيات والجهات في العمل الخيري والإنساني

أبوظبي (وام)

كرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، «46» من الأوائل في العمل الخيري والإنساني، إضافة إلى الشخصيات والجهات التي تميزت في دعم العمل الإنساني خلال «عام الخير»، وذلك في حفل وطني أقيم في العاصمة أبوظبي، أمس، تزامناً مع احتفالات الدولة باليوم الوطني الـ«46»، ذكرى تأسيس الاتحاد.

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن الإمارات هي بلاد الخير والعطاء في ميادين العمل الإنساني كافة، وأن الدور الإنساني لدولة الإمارات ليس جديداً، فهو توجه راسخ من الآباء والمؤسسين، وأن شهداءنا لن يزيدونا إلا قوة وتلاحماً وإصراراً على مواصلة النهج في مساعدة الشعوب الشقيقة والصديقة، ومد يد العون للمحتاجين، مضيفاً سموه: «إن زايد هو باني العطاء الإنساني في الدولة وخليفة هو القدوة والمثال في العطاء وشهداءنا هم الداعم لاستمرار الخير وتأصله في المجتمع».

وكرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في بداية الحفل «قائد العطاء والإنسانية» صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وذلك لعطاءاته ومبادراته النوعية في مجال العمل الإنساني والخيري، حيث يؤمن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بأن روح الإنسان هي أثمن ما في الوجود، وأنه ينبغي علينا جميعاً بذل ما نستطيع في سبيل إنقاذ أرواح الناس من الأمراض التي يمكن الوقاية منها، وأن الاستثمار في القضاء على الأمراض هدف يسعى لتحقيقه شخصياً ليستكمل مسيرة الوالد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في مجال الخير والإنسانية منذ أكثر من 30 عاماً، حينما تعهدت الدولة بدعم الجهود العالمية للقضاء على الأمراض، ويقدم سموه أشكال الدعم كافة الممكنة لتعزيز الجهود العالمية الرامية للقضاء على الأمراض التي يمكن الوقاية منها.

كما يؤمن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بأنه لدى قادة العالم الفرصة للقضاء على الأمراض التي يمكن الوقاية منها، بل ومن واجبهم القيام بذلك لتخفيف معاناة البشرية، ومنذ عام 2011 تعهد سموه شخصياً بتقديم 270 مليون دولار لدعم الجهود العالمية الرامية لاستئصال الأمراض الفتاكة والمعقدة والقضاء عليها، ومكافحتها، بما في ذلك 205 ملايين دولار لدعم حملة استئصال مرض شلل الأطفال، ومساهمات لمصلحة تحالف اللقاح «جافي»، إلى جانب 30 مليون دولار لدعم جهود القضاء على مرض الملاريا، و15 مليون دولار للقضاء على مرض دودة غينيا.