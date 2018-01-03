خالد عيسى: عازم على إنهاء البطولة بـ «شباك نظيفة»

الكويت (الاتحاد)

أكد خالد عيسى حارس منتخبنا أنه عازم على إنهاء المشاركة في «خليجي 23» بشباك نظيفة، بعد عدم استقبال أي هدف في الدور الأول ونصف النهائي، متمنياً أن يحتفل غداً مع زملائه بلقب خليجي جديد، وإسعاد الجماهير الإماراتية. وحرص خالد عيسى على توجيه الشكر إلى زملائه في الدفاع، مشيراً إلى أن الخط الخلفي، قدم عروضاً قوية في المباريات الأربع الماضية، وكان نقطة قوة «الأبيض» في حصد النتائج الإيجابية، والوصول إلى المباراة النهائية، مؤكداً أن ميزة منتخبنا في ترابطه وتلاحمه، واللعب بأداء جماعي وروح الفريق الواحد.

وشكر الحارس العملاق زميله مهند العنزي الذي أنقذ مرمى «الأبيض» من فرصة هدف محقق، عندما أخرج الكرة من على الخط النهائي، معترفاً أنه حرص على شكره بعد المباراة والإشادة بدوره في الدفاع. وقال: إنه لا يريد أن يذكر أسماء مدافعين تألقوا في البطولة، لأن كل اللاعبين الذين أشركهم المدرب في الخط الخلفي قدموا أداء متميزاً وأسهموا في النجاح الذي حققه «الأبيض».وبخصوص تألقه في «خليجي 23» والمساهمة الكبيرة في صد ركلات جزاء الترجيح في لقاء أمس الأول، كشف خالد عيسى عن أنه تلقى نصيحة قيمة من أحد أصدقائه قبل المشاركة في البطولة، وذلك بالتحلي بالهدوء والتركيز، مع أجواء بطولات كأس الخليج، لأنها نقطة انطلاقة العديد من النجوم الكبار للبروز والتألق، بالإضافة إلى أنها تتميز بالضغوطات النفسية والإعلامية، وأشار إلى أنه طبق النصيحة بنجاح، مما ساعده في الظهور بصورة إيجابية إلى الآن.