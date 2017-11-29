جنوب أفريقيا تنفي بيع أسهم في شركة عسكرية إلى قطر



تاريخ النشر: الأربعاء 29 نوفمبر 2017 القاهرة (مواقع إخبارية) كشفت صحيفة «صنداي تايمز» الجنوب أفريقية عن إجراء قطر مباحثات لشراء أسهم في شركة (دينيل) للتصنيع الحربي، إلى جانب إبرامها مذكرة تفاهم مع الشركة لإمدادها بالأسلحة، مشيرة إلى أن المباحثات تأتي وسط تصاعد أزمة الدوحة مع دول المقاطعة (السعودية والإمارات والبحرين ومصر). ونقلت أيضا عن مصادر موثوقة القول «إن رئيس جنوب أفريقيا جاكوب زوما ومسؤولين في قطر يُجريان مناقشات أيضا حول أسهم في شركة الطيران الجنوب أفريقية (SAA) وشركة (إيسكوم) للكهرباء». لكن بونجاني نكولونجا المتحدث باسم زوما نفى قيام الرئيس بأي مناقشات حول بيع «دينيل» خلال لقائه وزير الدفاع القطري خالد بن محمد العطية مطلع نوفمبر. فيما نفت الشركة نفسها بيع أي من أسهمها، حيث قال مديرها التنفيذي زوليخي نتسيبو «إنه لا نية لبيع أسهم في الشركة لكن النوايا الاستراتيجية هي زيادة تواجدها العالمي وتسويق الشركة في مجال صناعات الدفاع والتكنولوجيا، وهو ما أسفر عن إنشاء مشاريع مشتركة مع شركات في دول أجنبية في الماضي وستستمر دينيل في الكشف عن ذلك والوضع في الحسبان الفرص الصغيرة مستقبلًا».