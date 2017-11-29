«الرباعي» ملتزم بمواجهة الإرهاب ودعم استقرار المنطقة

الرياض، باريس (وكالات)
أكد مجلس الوزراء السعودي التزام الدول الأربع (السعودية والإمارات والبحرين ومصر) بإرساء دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، والعمل بشكل فعال مع الشركاء في جميع أنحاء العالم، للحد من أنشطة المنظمات والتنظيمات الإرهابية والمتطرفة، منوهاً بما أعلنته من إدراج كيانين و11 فرداً إلى قوائم الإرهاب المحظورة لديها، وهي القائمة الثالثة من نوعها منذ مقاطعة «الرباعي» قطر بسبب دعمها الإرهاب. في وقت نوه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالدور السعودي في المعركة ضد التطرف، ودعا خصوصاً قطر وتركيا وإيران إلى الانخراط بحزم في هذه المعركة.
وترأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز جلسة مجلس الوزراء السعودي في الرياض، حيث أطلع المجتمعين على فحوى اتصالاته مع الرؤساء الروسي فلاديمير بوتين، والتركي رجب طيب أردوغان، والمصري عبد الفتاح السيسي، ونتائج مباحثاته مع رئيس وزراء باكستان شاهد خاقان عباسي، والرسالة التي تسلمها من أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.
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وأوضح وزير الدولة عضو مجلس الوزراء وزير الثقافة والإعلام بالنيابة عصام بن سعد بن سعيد، في بيان، أن مجلس الوزراء نوه بما جاء في البيان الختامي الصادر عن اجتماع دول التحالف الإسلامي العسكري من تأكيد على ما يمثله الإرهاب من تحدٍ وتهديدٍ مستمر ومتنامٍ للسلم والأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، وعزم دول التحالف على تنسيق جهودها وتوحيدها لدرء مخاطره والوقوف ضده، والاتفاق على محاربته في جميع مجالاته فكرياً وإعلامياً وعسكرياً، وتجفيف منابع تمويله.
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