تونس: سقوط خلية تكفيرية

ساسي حبيل (تونس)

أعلنت وزارة الداخلية التونسية، أن وحداتها الأمنية تمكنت من الكشف عن خليّة تكفيرية جهة «سيدي حسين» بالعاصمة تونس، تنشط في مجال تسفير الإرهابيين إلى سوريا، وأكدت الوزارة في بيان لها أمس الثلاثاء، أن الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب والجرائم المنظمة والماسة بسلامة التراب التونسي بالإدارة العامة للمصالح المختصة للأمن الوطني، فككت خليّة تكفيرية واحتفظت بـ 3 عناصر منها اعترفوا بالتحري معهم بتبنيهم للفكر التكفيري وتمجيدهم للتنظيمات الإرهابية، وأيضاً بتواصلهم عبر شبكة الإنترنت مع عدد من العناصر التكفيرية الموجودة ببؤر التوتر، مبرزين اعتزامهم التحول إلى سوريا قصد الانضمام إلى الجماعات الإرهابية الناشطة هناك.