الإمارات تشارك في اجتماع لمناقشة تحديث آليات مكافحة الإرهاب

القاهرة (وام)

تشارك الإمارات في الاجتماع الثاني للجنة تسيير ومتابعة المرحلة الثانية من البرنامج الإقليمي للدول العربية، وذلك لمنع ومكافحة الجريمة والإرهاب والتهديدات الصحية، وتعزيز نظم العدالة الجنائية، بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان 2016 - 2021 الذي بدأ أمس بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية، بحضور ممثلي وزارات العدل والداخلية والصحة العرب.

حضر الاجتماع، القاضي الدكتور سعيد علي بحبوح النقبي رئيس محكمة أبوظبي الاتحادية الابتدائية، والدكتور سعيد حسن بالحاج، ممثلين عن وزارة العدل، وتركي الظهوري ومبارك الهاملي ممثلين عن وزارة الداخلية، والدكتور عبد الكريم الزرعوني ممثل وزارة الصحة ووقاية المجتمع.

ودعا السفير فاضل جواد، الأمين العام المساعد للجامعة العربية للشؤون القانونية لدى الجامعة العربية، إلى تحديث استراتيجيات وآليات مكافحة التهديدات الإجرامية والإرهابية، والعمل على تعزيز نظم العدالة الجنائية، وفتح آفاق جديدة للتعاون والشراكة بين الدول العربية، وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي لمكافحة الجرائم والإرهاب.

وأوضح أن الهدف الرئيس من البرنامج الإقليمي للدول العـــربية لمنع ومكافحة الجريمة والإرهاب هو دعم الجهود التي تبذلها الدول الأعضاء في الجامعة العربية للتصدي للتهديدات المستجدة من خلال تعزيز سيادة القانون والتنمية المستدامة لدى هذه البلدان.

وقال إنه في إطار تنفيذ هذا البرنامج، تم إعداد 5 برامج فرعية مشتركة للتعاون بين جامعة الدول العربية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وتشمل مكافحة الجريمة المنظمة، ومكافحة الإرهاب، ومكافحة الفساد والجرائم المالية، والعدالة الجنائية، ومنع الجريمة والوقاية من تعاطي المخدرات والعلاج والرعاية المتعلقة باضطرابات تعاطي المخدرات والوقاية من فيروس نقص المناعة والرعاية المتعلقة به.