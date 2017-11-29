الأمن المصري يصفي 11 إرهابياً في الإسماعيلية

القاهرة (وكالات)

أعلنت وزارة الداخلية المصرية، تصفية 11 من قيادات الإرهاب بسيناء في مواجهة مع قوات الشرطة.

وقالت الوزارة في بيان أمس إن قطاع الأمن الوطني تمكن من رصد تحرك لبعض قيادات المجموعات الإرهابية بشمال سيناء، يستهدف تنفيذ سلسلة من العمليات العدائية ضد المنشآت المهمة والحيوية ودور العبادة المسيحية للتأثير سلباً على الأوضاع الأمنية والاقتصادية بالبلاد، فضلاً عن تكليف بعضهم توفير وسائل الدعم اللوجستي لعناصر الرصد والتنفيذ.

وقالت الوزارة إن جهود البحث والمعلومات، أسفرت عن تحديد مجموعة من تلك العناصر والأوكار التي يستخدمونها للاختباء والتدريب وتخزين أوجه الدعم اللوجستي تمهيداً لتهريبها إلى المجموعات الإرهابية بشمال سيناء، وتم عقب استئذان نيابة أمن الدولة العليا توجيه ضربة أمنية موسعة لهم وضبط 6 منهم، وهم كل من الحسن محمد حسن محمد موسى، الحسين عبدالحكيم عبدالخالق، عبدالحكيم عبدالغفار عبدالخالق، الحسن عبدالحكيم عبدالخالق، عبدالرحمن محمد موسى، حسن عبدالناصر حسن يوسف حجاب.

وذكرت الوزارة أنه تم استهداف وكرين بمدينتي الإسماعيلية في العاشر من رمضان لتخزين الأجهزة والمعدات المُعدة للتهريب لشمال سيناء، وعُثر بهما على «238» جهازاً لاسلكياً ماركة موتورلا – عدد «227» شاحناً – كمية كبيرة من قطع الغيار الخاصة بالأجهزة اللاسلكية، فضلاً عن مداهمة إحدى المزارع بمنطقة جلبانة بمحافظة الإسماعيلية والتي اتخذتها تلك العناصر وكراً تنظيمياً للإيواء والتدريب، ومنطلقاً لتنفيذ عملياتهم العدائية.