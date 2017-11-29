اعتماد إطلاق المرصد الإعلامي العربي للإرهاب

القاهرة (الاتحاد)

أوصى المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب، بإطلاق المرصد الإعلامي العربي للإرهاب، وأكد مركزية القضية الفلسطينية بالنسبة للأمة العربية جمعاء، والتأكيد على الهوية العربية للقدس الشرقية المحتلة عاصمة دولة فلسطين. واختتمت أمس في القاهرة أعمال الدورة السابعة للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب التي عقدت بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية بمشاركة وفد المجلس الوطني للإعلام، وعقد اجتماع المكتب التنفيذي بمشاركة الدول الأعضاء في المكتب التنفيذي (مصر، والسعودية، والأردن، وموريتانيا، والسودان، والصومال، والعراق، ومصر، والإمارات) وحضور السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد لدى الجامعة العربية رئيس قطاع الإعلام والاتصال.

وأوصى المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب في ختام أعماله برئاسة الدكتور عواد بن صالح العواد وزير الثقافة والإعلام بالمملكة العربية السعودية، باعتماد البند الخاص بدور الإعلام في التصدي لظاهرة الإرهاب، بالموافقة على طلب جمهورية العراق بإطلاق المرصد الإعلامي العربي للإرهاب وذلك وفقاً للائحة التفصيلية ومقوماتها وآليات تفعيلها، وتقديم تقرير شهري عن عمل هذا المرصد للأمانة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب، وعرض الإجراءات التنفيذية كافة التي اتخذت لتفعيل هذا المرصد على الاجتماع القادم للدورة العادية التاسعة والأربعين لمجلس وزراء الإعلام العرب.

وأكد مدير الإدارة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب السفير فوزي الغويل في تصريح أمس أن المكتب التنفيذي أصدر عدداً من التوصيات لرفعها إلى الدورة الـ 49 لمجلس وزراء الإعلام العرب في مايو 2018 لإقرارها في صورتها النهائية، وأكد تنفيذي وزراء الإعلام مركزية القضية الفلسطينية بالنسبة للأمة العربية جمعاء، والتأكيد على الهوية العربية للقدس الشرقية المحتلة عاصمة لدولة فلسطين، ودعا المجلس، وزراء الإعلام العرب والجهات المعنية في الإعلام في الدول العربية إلى نقل ما يجري في الأراضي الفلسطينية ومنح الخبر الفلسطيني المساحة اللازمة حتى يطلع العالم على حقيقة دولة الاحتلال وممارساتها.

وكان المجلس الوطني للإعلام ووزراء الإعلام وممثلوهم المشاركون في المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب، قدموا التعازي لمصر حكومة وشعباً في ضحايا مسجد الروضة، كما وقفوا دقيقة حداد على أرواح الشهداء، وأعرب وزير الثقافة والإعلام السعودي - في كلمته الافتتاحية- عن التضامن مع مصر ضد الإرهابيين الذين اقترفوا الجريمة النكراء في مسجد الروضة بسيناء.