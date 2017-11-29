بن دغر: مشاركة فاعلة للإمارات في وقف التمدد الإيراني

عدن (الاتحاد)

أكد رئيس الوزراء اليمني أحمد عبيد بن دغر، أن دولة الإمارات العربية المتحدة تشارك بفاعلية ضمن قوات التحالف العربي لعودة الشرعية وإنهاء انقلاب الحوثي وصالح ووقف التمدد الإيراني في المنطقة. وأضاف أن العمل المشترك أسهم في تحقيق النصر وهزيمة الانقلاب وتحرير أكثر من 85 بالمائة من الأرض، مشيرا إلى أن التحالف العربي قدم الدعم والإسناد للجيش الوطني والمقاومة الشعبية وتحمل عنا عبء المعركة التي فرضت على شعبنا وامتنا العربية دفاعاً عن مصالحها المشتركة وأمنها القومي.

وخلال زيارته لمقر قيادة قوات التحالف العربي ولقائه قائد قوات التحالف العميد أحمد ابو ماجد وقائد القوات الإماراتية العميد مسعود المزروعي في عدن أشاد بن دغر بالتضحيات الكبيرة للأشقاء بقيادة السعودية وبمشاركة فاعلة من دولة الإمارات، موضحا أن الحكومة وبدعم التحالف العربي ماضية في محاربة الإرهاب وتجفيف منابعه ومطاردة عناصره أينما وجدت».

كما أشاد بالانتصارات التي تحققت في محافظة أبين وشبوه ضد التنظيمات الإرهابية مؤخرا.. مندداً بالأعمال الإجرامية التي تقوم بها خلايا القاعدة وداعش في سفك الدماء وإزهاق الأرواح وتدمير لمقومات الدولة والأمن في اليمن والعديد من الدول العربية.

من جانبه أكد قائد قوات التحالف العميد أحمد ابو ماجد، المضي نحو تحقيق أهداف التحالف الرئيسية والمتمثلة في استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب، مشيرا إلى أن المهام متواصلة لمواجهة مليشيا الحوثي وصالح وتنظيم القاعدة الإرهابي وتعزيز جهود الأمن والاستقرار في اليمن الشقيق.

وأشار إلى بعض المشاريع الخدمية والتنموية التي نفذها الهلال الأحمر الإماراتي والتي سينفذها خلال المرحلة المقبلة. وتطرق اللقاء إلى عدد من المواضيع الهامة على الصعيد العسكري والأمني بهدف التنسيق وتحقيق الأهداف في عدن والمحافظات المجاورة لها، ومنع الإرهابيين من النيل من أمن المواطن في العاصمة المؤقتة وبقية المحافظات المحررة.