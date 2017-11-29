الأمير هاري وميجن ماركل يتزوجان مايو المقبل

لندن (أ ف ب)

يتزوج الأمير هاري وخطيبته الأميركية ميجن ماركل في كنيسة القديس جاورجيوس في قصر ويندسور في مايو المقبل، على ما أعلن قصر كنسينجتون في بيان أمس، وجاء في بيان القصر أن «جلالة الملكة أصدرت موافقتها على إقامة الزفاف في الكنيسة، وستتحمل العائلة الملكية تكلفة الزفاف».

وأوضح الناطق باسم الأمير جايسن نوف للصحافيين أن ماركل ستعمّد قبل الزواج وهي تنوي الحصول على الجنسية البريطانية.

وأضاف أن الأمير وماركل سيحرصان من خلال تنظيم حفل الزفاف «على أن يعكس الزواج طبيعة علاقتهما».

ويزور الأمير وماركل مدينة نوتينجهام في وسط انجلترا الجمعة المقبل، في أول التزام رسمي مشترك لهما منذ الكشف عن خطوبتهما.

وقد تخلت الممثلة الأميركية ميجن ماركل عن التمثيل، للزواج بالأمير هاري، حاذية حذو النجمة الهوليوودية جريس كيلي التي أوقفت مسيرتها الفنية الحافلة المكللة بجائزتي أوسكار لتتزوج بأمير موناكو.

وبعد إشاعات سرت لأشهر عدة حول إمكان تخلي الممثلة عن دورها في مسلسل «سوتس»، أكدت ماركل أمس الأول الاثنين في مقابلة مع «بي بي سي»، اعتزالها التمثيل للتركيز على نشاطها الخيري.

وصرحت الشابة البالغة من العمر 36 عاماً التي أغلقت مؤخراً مدونتها «ذي تيغ» إنه «فصل جديد من حياتي».

وبات على الممثلة الأميركية أن «تعيد ترتيب التزاماتها تماشياً مع واجبات العائلة المالكة» البريطانية التي هي الأكثر عرضة للأضواء الإعلامية في العالم، بحسب ساريكا بوز، الخبيرة في شؤون العائلات الملكية التي تحاضر في جامعة بريتيش كولومبيا.