وفاة «دلوعة السينما» شادية عن 86 عاماً

القاهرة (رويترز)

قال التلفزيون المصري: «إن الفنانة المصرية شادية توفيت أمس عن 86 عاماً»، يُذكر أن شادية مرت مؤخراً بأزمة صحية، بعد إصابتها بجلطة في المخ، وتم نقلها إلى مستشفى الجلاء العسكري، بتوصية من رئاسة الجمهورية.

وقد عرفت في السينما باسم شادية، (اسمها الحقيقي فاطمة أحمد شاكر)، وكان والدها يهوى العزف على العود ويحب الغناء، ما شجعها على الاشتغال بالفن، وقد اختلفت الآراء في سبب تسميتها، فهناك رأي يقول إن المنتج والمخرج حلمي رفلة هو من اختار لها اسم شادية ليكون لها اسماً فنياً، وذلك بعدما قدمت معه فيلم «العقل في إجازة»، وهناك من يقول إن الممثل يوسف وهبي هو من أطلق عليها هذا الاسم، عندما رآها وكان يصور في ذلك الوقت فيلمه «شادية الوادي».

وأطلت على الجمهور للمرة الأولى في دور ثانوي في فيلم «أزهار وأشواك» عام 1947، قبل أن تشارك في العام نفسه في فيلم «العقل في إجازة» أمام المطرب محمد فوزي، من إخراج حلمي رفلة.

واشتهرت شادية بدور الفتاة المدللة حتى أطلق عليها لقب «دلوعة السينما»، إلا أنها تخلت عن الغناء في عدد من أفلامها، لتثبت أنها ممثلة محترفة حتى أعلنت اعتزال الفن عام 1986. وقدمت خلال أربعين عاماً حوالي 112 فيلماً، و10 مسلسلات إذاعية، ومسرحية واحدة، وتعد من أبرز نجمات السينما المصرية، فضلاً عن قاعدة عريضة بين الجمهور العربي، وهي في نظر الكثير من النقاد أهم فنانة شاملة ظهرت في تاريخ الدراما العربية.