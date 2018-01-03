مبخوت: انتظروا هز الشباك في النهائي

الكويت (الاتحاد)
للمرة الأولى في تاريخ مشاركات منتخبنا، في بطولات كأس الخليج، ينجح «الأبيض» في الوصول إلى المباراة النهائية برصيد هدف خلال أربع مباريات خاضها في الدورة. ورغم المحصلة الضعيفة للهجوم، فإن منتخبنا يسير بثبات في «خليجي 23»، ويقترب من هدفه في التتويج باللقب الثالث، في تاريخ كرة الإمارات، بفكر فني جديد، وطريقة لعب مختلفة، نجحت في تجاوز العديد من المنافسين المتميزين في البطولة، والوصول إلى المحطة الأخيرة، على أمل أن تختتم بالتربع على قمة الكرة الخليجية غداً.
ورغم القلق الذي يسيطر على الجماهير، بسبب ضعف أداء المهاجمين، وابتعادهم عن هز الشباك في البطولة، فإن ثقة نجوم الخط الأمامي لمنتخبا بقيادة الثنائي المرعب علي مبخوت وأحمد خليل، في أنفسهم كبيرة، وعزيمتهم قوية، من أجل إكمال المسيرة بنجاح، معتبرين أن المرحلة التي يعيشها «الأبيض» مختلفة عن السابق، وتحتاج إلى الصبر، حتى تظهر النتائج بوضوح.
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أما عن مباراة النهائي أمام عُمان، فأشار إلى أنه منافس قوي ويتميز بالسرعة اللياقة العالية، لذلك يجب الاستعداد جيداً لمباراة صعبة، مبدياً ثقته في الوقت نفسه بأن «الأبيض» قادر على حسم النهائي والتتويج باللقب.
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وعبر مبخوت عن تفاؤله بقدرة منتخبنا على إكمال مشواره بثبات في «خليجي 23»، وإسعاد جماهيره التي توافدت بأعداد كبيرة، من أجل مؤازرة اللاعبين والوقوف إلى جانبهم في الكويت، بالإضافة إلى رد الجميل للقيادة الرشيدة التي لم تبخل بالدعم والمساندة للمنتخب وكرة الإمارات.