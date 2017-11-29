مقتل 14 مسلحاً من «بوكو حرام»

كانو (د ب أ)

أعلن جيش نيجيريا أمس أن جنوده قتلوا 14 مسلحاً من جماعة «بوكو حرام» الإرهابية خلال عملية في شمال شرقي البلاد. وقال المتحدث باسم الجيش، ساني عثمان، إن القوات أنقذت أيضاً 30 شخصاً، من بينهم 15 طفلاً في عملية مكافحة الإرهاب التي شملت عدة قرى في منطقة باما بولاية بورنو مطلع هذا الأسبوع. وتمثل العملية جزءاً من المعركة المستمرة منذ ثمانية أعوام ضد جماعة بوكو حرام في الدولة الواقعة غربي أفريقيا.

ومنذ عام 2009، لقي عشرات الآلاف من الأشخاص حتفهم على أيدي «بوكو حرام» في المنطقة، كما فر نحو 5ر2 مليون شخص من ديارهم.