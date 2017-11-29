كوريا الشمالية تطلق صاروخاً باليستياً جديداً

عواصم (وكالات)

أطلقت كوريا الشمالية صاروخاً باليستياً لم يتم تحديد نوعه أمس، وفقاً لما أعلنه رئيس أركان الجيش الكوري الجنوبي. وذكرت وكالة أنباء يونهاب أن الصاروخ انطلق شرقاً من مقاطعة بيونجان الجنوبية، مشيرة إلى أن الجيش الكوري الجنوبي والولايات المتحدة يدرسان الوضع.

وقال مصدران مطلعان بالحكومة الأميركية في وقت سابق: «إن خبراء يعتقدون أن كوريا الشمالية يمكن أن تطلق صاروخاً جديداً خلال أيام، فيما قد يكون أول تجربة منذ إطلاق صاروخ مر فوق اليابان في منتصف سبتمبر».

وكانت اليابان قد أعلنت في وقت سابق أمس أنها رصدت إشارات لاسلكية تعتبر مقلقة أمس، تشير إلى أن كوريا الشمالية ربما تستعد لإجراء تجربة جديدة على صاروخ باليستي رغم أن مثل هذه الإشارات عادية ولم تُظهر صور الأقمار الصناعية أي أنشطة جديدة. وقال المصدر لـ«رويترز»: «هذا ليس كافياً لتحديد (إن كان من المحتمل القيام بعملية إطلاق قريباً)». وذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء أن الحكومة اليابانية في حالة استنفار بعد التقاط إشارات لاسلكية مما يوحي إلى أن عملية إطلاق قد تتم خلال بضعة أيام.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية إن مسؤولي مخابرات من الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان رصدوا في الآونة الأخيرة إشارات على احتمال إجراء تجربة صاروخية، ورفعوا حالة التأهب القصوى.