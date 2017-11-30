ثناء عطوي

المدن القديمة ووسطها، حيث عُمق الأشياء وأصلها، المدن التي نجدُها أينما ذهبنا، في باريس، ولندن، وبراغ، وبولونيا، وفلسطين، وسوريا، والعراق وغيرها. مدنٌ تقترضُ تفاصيل الحياة من بعضِها بعضاً، ترتبطُ مع سكّانها بعلاقة تجاذبية، تتطوّر بعفويّة، وتتفاعل مع احتياجات ناسها الاجتماعية، مدنٌ أثّث ناسها حيواتهم بروحٍ جمعية، توارثوا أنماط العيش، والطبائع، والعادات، واللهو، والطهو. مدنٌ شُيّدت عمارات لها وحدها، وليس لأماكن أخرى، للجماعات التي تسكنها، وليس لجماعات بديلة.

تلك المدن نجدها أينما كنّا، لكننا لا نعثرُ على أثرٍ لها في بيروت، المدينة التي كانت تتغنّى بوسطها التقليدي، بأسواقها وساحاتها ومسارحها ومراكز الثقافة والفن فيها. ذلك المحو المتعمّد لمدينة، لأحياء كاملة، لوسط قديم حامل للثقافة والذاكرة وخرائط العمران، هو ما ينشغل به ثمانية فنانين ومهندسين لبنانيين في معرضهم الجماعي «مؤقّت: تحوّلات بيروت 1870 - 2052»، المعرض الذي يُجمع فيه الفنانون على رفضهم لاغتيال مدينة، واقتلاع أهلها، وطرد الفقراء منها، واستبدالها بأخرى، هجينة وغريبة، مُسيّجة بالوهم والفراغ.

عندما تقعُ الحروب والنزاعات وتستمرّ لسنوات، فإنها تُنتج مُجتمعات مشوّهة من النواحي كلّها، وخصوصاً العمرانية منها، وهذا ما حصل خلال سنوات الحرب الأهلية اللبنانية، التي استمرّت منذ العام 1975 وحتى 1990، وتركّزت المعارك خلالها في وسط بيروت، الذي أصبح بين ليلة وضحاها، خطوط تماس فاصلة بين البيروتين: الشرقية التي تمثّل الطائفة المسيحية، والغربية حيث يعيش السكان المسلمون.

الأبنية الشواهد